Ba om beskyttelse før overfallet

Kvinna som ble utsatt for vold med brekkstang av eksmannen, ba om beskyttelse tre dager tidligere. Det fortalte et vitne fra familievernkontoret i Kristiansand tingrett i dag. Vitnet opplyste at kvinna hadde fått avslag på besøksforbud av politiet. En 40 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk mot ekskona i februar i år.