Ba Bjøro dumpe kona for å bli superstjerne

– Velkommen til oss, sier Bjøro Håland og åpner inngangsdøra på vidt gap.

Det store, hvite huset utenfor Kristiansand ligger på en topp med fantastisk havutsikt. Huset uttrykker sterk tilknytning til Amerika. Her er teppene tykke og skinnsofaene dype.

Mye av interiøret har de tatt med seg etter utallige turer til sitt andre hjemland, USA. En av Bjøros oppgaver i hjemmet er å ta ut og inn av oppvaskmaskinen. Kona Liv rydder og ordner klesvasken.

Kritiker og supporter

De to har funnet en form. Både i ekteskapet i det profesjonelle.

Bjøro Håland i sitt rette element. Her i forbindelse med slipp av sin nye plate. Foto: Geir Egeland / NRK

– Liv er min sterkeste kritiker og min største supporter. Hun kjenner meg og er den beste manageren jeg kunne hatt.

Liv sitter ved siden av i sofaen og smiler.

– Jeg har vært så heldig å få være endel av dette i alle år, sier Liv. Bjøro på scenen, jeg bak. Det er en rollefordeling jeg har levd godt med.

De giftet seg for 50 år siden, like etter at de kom hjem fra USA og før Bjøros countrykarriere tok av.

Da han virkelig slo igjennom på 70-tallet stod plateselskapene i kø for å kapre mannen med fløyelsstemmen og Stetson-hatt.

Bjøro og gutta - Jubileumskonsert med Bjøro Håland Du trenger javascript for å se video.

Millioner for kjærligheten

Et av plateselskapene satte et knallhardt ultimatum.

– De tilbød meg millionkontrakt og ville gjøre meg til den største artisten Norge hadde sett.

Men de hadde et krav. Bjøro måtte flytte til Oslo og dumpe Liv.

Managere ba Bjøro droppe kona Liv til fordel for karrieren, men har hele tiden satt familien først. Foto: Siv Sællmann / NRK

– Damer var det nok av i Oslo mente de, så det var ikke noe å bekymre seg over.

Bjøro rister på hodet.

– Liv og jeg skulle ta vare på hverandre. Det lovet jeg da vi inngikk ekteskap. Dessuten hadde vi nettopp fått vårt første barn. Tilbudet stred mot alt jeg stod for.

Siden fikk countryartisten tilbud om millionkontrakter både fra inn- og utland. Mange ville sende den blide sørlendingen ut på turnélivet som heltidsartist og superstjerne.

Familien i fokus

Hver gang takket han nei. Bjøro og kona ville styre sitt eget liv. Med familien i fokus.

Bjøro går aldri på scenen uten sin Stetson-hatt. Foto: Siv Sællmann / NRK

Bjøro er en av landets mestselgende artister med over fire millioner solgte plater. Noen av platene hans er solgt i 250.000 eksemplarer. Denne uken slapp han sin plate nummer 23, Tracks. «Ei ønskeplate» sier han selv. I lett gjenkjennelig Bjøro-stil.

74 åringen ser tilbake på en utrolig karriere.

– Jeg tror ikke jeg kunne blitt artist på heltid. Jeg er for hjemmekjær, og har ikke alltid hatt troa på meg selv. Men Liv har alltid trodd. Og det livet jeg sa nei til, har kommet til meg likevel. På mine egne premisser. Det er jeg glad for, sier Bjøro.