Avvikler Operasjon grenseløs

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Omorganisering

Det skal være omorganiseringen av politidistriktene som er grunnen til at gruppen avvikles.

– Grunnen til avviklingen, slik jeg har forstått det, er omorganiseringen av politidistriktene, forklarer Leif Vagle, som leder avdelingen for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt.

Vagle mener at politidistriktene er godt rustet til å kunne håndtere denne typen kriminalitet.

Vagle sier samarbeidet vil fortsette, og presiserer at samarbeidet mellom de ulike politidistriktene er godt.

– Fra vår side er det flere saker som er knyttet opp til nettverk som «Operasjon Grenseløs» har jobbet mot, sier Vagle.

Flere dommer

Dette har ifølge Vagle ført til flere lengre dommer for dem som har blitt tatt.

Bilforhandleren Bertel. O. Steen har opplevd et stort tyveriraid og setter pris på samarbeidet politiet har hatt

– Vihar hatt et godt samarbeid med politiet og våre forsikringsselskaper i de sakene der vårt selskap eller våre kunder er blitt rammet av vinningskriminalitet, sier kommunikasjonssjef i Bertel O. Steen, Irene Schwabe.

Gode rutiner

Dette samarbeidet er vi trygge på at vil fortsette selv om enheten i sin nåværende form avvikles. Hun sier også at de ikke er redd for nye tyveriraid.

– Vi har gått gode rutiner for lagring av nye biler og kundebiler, og arbeider kontinuerlig med å forhindre tyverier. Vi har sett en klar nedgang i tilfeller det siste året og opplever ikke at vår bedrift eller våre kunder er spesielt mye rammet, fortsetter Schwabe.

Hun presiserer også at de har tillit til at politiet fordeler ressursene sine på å bekjempe vinningskriminalitet og at dette håndteres på en god måte, selv om gruppen avvikles.

