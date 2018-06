Avslørte kronprinsessens skuespillertalent

– Jeg skal lese det jeg vil kalle en litt Jon Fosse-aktig nynorskstil, som heter «Ein vanleg dag», innledet en lattermild kronprinsesse Mette-Marit dagens besøk ved Fiskå skole, til jubel og applaus fra lærere og elever.

Onsdag gikk startskuddet for Litteraturtoget, som i løpet av tre dager skal lede kronprinsessen fra Kristiansand til Stavanger.

Første stoppested var hennes gamle ungdomsskole i Kristiansand, og her var det ikke bare gamle nynorskkunnskaper som kom frem i lyset.

Skjult skuespillertalent

På plakaten stod blant annet skrivekurs for niende trinn med forfatter Tiril Broch Aakre. Kronprinsessen fikk også god tid til å hilse på ivrige elever, samt noen velkjente fjes fra skoletiden.

Sture Johnsen er den eneste av kronprinsessens tidligere lærere som fremdeles jobber ved skolen. Johnsen var den første som fikk en god klem av kronprinsessen da hun entret skolehallen.

Det ble et gledelig gjensyn mellom kronprinsesse Mette-Marit og hennes tidligere medielærer Sture Johnsen. Foto: Anne Wirsching / NRK

Til NRK beskriver han ungdomsskoleeleven Mette-Marit som kreativ, blid, omgjengelig og sosial. Han kan også avsløre at kronprinsessen besitter et skjult skuespillertalent.

– Hun kunne gjøre seg til og spille på alt mulig rart, ler han.

Timene med video-valgfag på slutten av 80-tallet beskriver han som en gøyal tid.

– Vi var en artig gjeng. Vi drev med parodier på TV-serier og lagde sketsjer og skuespill.

Gledelig gjensyn: Kronprinsessens tidligere gymlærer Selle Marie Horntvedt og hennes gamle medielærer Sture Johnsen var begge til stede under Litteraturtogets arrangement ved Fiskå skole. Foto: Kristin Olsen / NRK

Spilte angrende gjengleder

Johnsen husker særlig godt én episode der klassen hadde konstruert en historie om "Åsane-gjengen", inspirert av 80-tallets mange kriminalserier.

– Da spilte Mette-Marit gjenglederen, som etter hvert hoppet av og ville vitne for politiet. En artig historie og en morsom periode, sier Johnsen til NRK.

I anledning besøket hadde han tatt med seg en overraskelse til kronprinsessen: en digitalisert filmversjon av "Åsane-gjengen" – en gave hun tok hjertelig imot.

Selv minnes kronprinsessen en morsom tid, med innspilling både av krimhistorier og dokumentarfilmer.

– Vi hadde en fantastisk medielærer, og var så heldige som fikk lov til å gjøre så mange morsomme prosjekter, sier hun til NRK.

Litteraturtoget og kronprinsesse Mette-Marit stanset i dag ved festivalens første stoppested: Kristiansand. Foto: Kristin Olsen / NRK

Fremtidens forfattere

I år er det fem år siden Litteraturtoget trillet ut fra perrongen for første gang, med et mål om å skape leseglede rundt om i det ganske land.

– Noe av det fine med litteraturen er at det finnes en bok for alle. Vi lærer om oss selv og om forholdet til andre. Og så tror jeg vi blir litt bedre mennesker av å lese, sa kronprinsessen under arrangementet.

Litteraturtoget har blitt kronprinsessens hjertebarn. I år arrangeres det for femte gang. Foto: Kristin Olsen / NRK

Under besøket trakk hun frem viktigheten av å inspirere og utvikle ungdommers skrivelyst.

– Det tror jeg det kommer mange gode forfattere ut av.

Toget triller innom arrangementer i Marnardal, Mandal, Egersund, Ogna og Stavanger, før en fergetur på Lysefjorden venter torsdag.