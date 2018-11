Avdød til sjubarnsmor: «Nå har dere hatt to forsøk på å ta livet mitt. Jeg er redd, og flytter.»

Den drapstiltalte sjubarnsmora spiste fiskesuppe med avdøde bare timer før han skal ha blitt forgiftet.

Aktor Leif Aleksandersen har gått grundig gjennom tidslinja dagen Øystein Hagel Pedersen døde på First Hotel i Kristiansand 6. april 2014.

Der ble han funnet med dødelige mengder sovemedisin i blodet, og ansiktet ned i puta. På bordet fløt det av sovetabletter.

Den 43 år gamle sjubarnsmora er tiltalt for å ha tatt livet av ekssamboeren, som var far til to av hennes sønner. I tillegg til at hun er tiltalt for drap på faren sin i 2002.

Sjubarnsmora erklærte seg ikke skyldig i tiltalen mot henne da saken startet i dag.

Den tiltalte sjubarnsmora i tingretten med sin forsvarer Olav Sylte Foto: Hans Erik Weiby / NRK

«Nå har dere hatt to forsøk på å ta livet mitt. Jeg er redd, og flytter.»

Retten får høre om flere tidligere anmeldelser mot kvinnen. Dette gjelder drapstrusler, pengeutpressing og vold. Det er familie og tidligere partnere som har anmeldt henne.

Ved femten tilfeller var avdøde Hagel Pedersen fornærmet i saker tilknyttet operasjonssentralen til politiet.

Kvinnen har nektet å snakke med rettspsykiaterne som skulle observere henne. De har kommet frem til at tiltalte har elementer av ustabil borderline personlighetsforstyrrelse, dyssosial personlighetsforstyrrelse og paranoid personlighetsforstyrrelse.

Den avdøde barnefaren Hagel Pedersen skrev ei tekstmelding til den sin tidligere samboer bare måneder før han døde:

«Nå har dere hatt to forsøk på å ta livet mitt. Jeg er redd, og flytter.»

Hagel Pedersen flytta til Geilo, og kom til Kristiansand denne helga i april for å kjøpe en bil, og besøkte samtidig sønnene.

Aktor mener det er ingenting som tilsier at avdøde har tatt livet sitt. Han googlet blant annet hvordan han skulle ta buss eller tog tilbake til Geilo på mandagen.

LES: Sjubarnsmor tiltalt for to drap: Erklærte seg ikke skyldig

Politiets bilde av den avdøde ekssamboerens nattbord på First hotel i Kristiansand. Foto: Politiet

Fingeravtrykk på rommet

Politiet har funnet fingeravtrykk fra avdøde på en av ciderboksene som sto på ekssamboerens hotellrom etter at han ble funnet død. I tillegg viser videoopptak at tiltalte to ganger forsøker å ta ut penger med ekssamboerens bankkort samme natt som han døde.

I retten ser tiltalte rolig ut, hele tiden med et svakt smil om munnen. Hun sitter mellom sine forsvarere Olav Sylte og Katja Mari Hakvaag Kristiansen. Ved siden av sistnevnte sitter privatetterforsker Finn Abrahamsen.

Ifølge fremleggingen til aktor, var tiltalte og ekssamboeren på Sørlandssenteret med de to sønnene lørdagen Hagel Pedersen døde. Politiet mener tiltalte kjøpte kapsler på helsekostbutikken Sunkost på Sørlandssenteret mens Hagel Pedersen var på en leketøysbutikk med deres felles sønner.

Hun er tiltalt for å ha forgifta han samme natt.

43-åringen skrev ei melding på Facebook til avdøde dagen etter:

«Takk for suppa i går. Men jeg ønsker ikke noe mer. Få det inn i huet.»

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Strid om undercoveragent

I forkant av rettssaken, har forsvarer Olav Sylte krevd at politiets undercoveragent fjernes fra vitnelista, og at materiell fra denne operasjonen ikke skal kunne benyttes i retten.

Det er Høyesterett som skal avgjøre om bevisene som kommer fra undercoveragenten kan brukes. Den avgjørelsen er ennå ikke klar, og aktor sier han skal forsøke å unngå å bruke etterforskning som kommer herfra.

Undercoveragenten har møtt tiltalte 49 ganger.

Det er flere timer med lydopptak, og nedskrevet 150 sider som skal legges frem som bevis.

– De var også på en tur sammen til Oslo, sier aktor Leif Aleksandersen.