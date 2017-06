Aust-Agder Frp kaster Arendalsstyret

– Hvis en skal settes under administrasjon så er det på grunnlag av misligholdelse eller lignende. Her er det ikke noe som helst mislighold. Vi vil gjerne ha en begrunnelse og at de kan referere til en plass i vedtektene som viser at de har mulighet til dette, sier Solvei.

Han mener det ikke finnes grunnlag for at fylkeslaget tar over, men fylkesleder i Aust-Agder Frp Odd Gunnar Tveit bekrefter at fylkesstyret har avsatt styret i Arendal, til et nytt styre er valgt på årsmøtet over sommeren.

– Vi har overtatt styret, og nå skal vi styre det selv. Vi har hatt et samarbeidsproblem med Arendal i lang tid nå. Det gjelder ikke alle, men det er nok så klart at de ikke vil drive valgkamp for vår side, konstaterer Tveit.

– Vil sabotere valgkampen

Det har i lengre tid vært konflikter i Aust-Agder Frp. Det startet med uenighet om fylkessamenslåing. Det kom ønsker om ekskludering, og fortsatte med utmeldinger, sykemeldinger og en eksklusjon i partiet.

Fylkesleder i Aust-Agder Frp Odd Gunnar Tveit mener at fylkesstyret har god grunn til å ta over styret. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkessleder Tveit sier fylkesstyret har sitt på det rene når det kommer til å kaste lokalstyret. Enkelte medlemmer skal nylig ha sagt at de ikke vil drive valgkamp til høsten.

– De vil sabotere valgkampen, og Arendal er det viktigste lokallaget i hele Aust-Agder. Det er mye som skjer i Arendal, Arendalsveka og forskjellig.

Arendals-leder Solvei mener dette ikke stemmer.

– Det er noen som sier at vi ikke vil holde valgkamp, det er det ingen av oss som har sagt. På et dialogmøte i april spurte noen om det kunne føre til konsekvenser som eksklusjoner dersom noen velger å ikke føre valgkamp. Da var svaret et stort nei.

Solvei forteller at lokallaget fortsetter som vanlig med styremøte i dag, til tross for fylkesslagets avgjørelse.

Trekker seg

Onsdag ble det også kjent at Leder i Frp Grimstad, Terje Stalleland, melder seg ut av partiet. Han har stått sentralt i deler av bråket i Aust-Agder.

Leder i Frp Grimstad Terje Stalleland melder seg ut av partiet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det har over lengre tid vært et høyt konfliktnivå i Aust-Agder Frp, og det er kommet til et punkt der det oppleves som en belastning for meg og for partiet. Med håp om at dette kan bidra til å skape ro, har jeg i dag meldt meg ut.

Stalleland er likevel ikke helt ferdig i politikken.

– Jeg fortsetter i mine folkevalgte verv som uavhengig, og vil drøfte med kommunestyregruppen i Grimstad hvordan vi løser dette fremover. Der er det ingen konflikter eller politiske uenigheter, og jeg er fremdeles valgt inn på samme program, sier Stalleland.