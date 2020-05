Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er spent på å høre hvor raskt de tenker å åpne. Det blir spennende å høre hva de kommer med, sier Hilde T. Pehn.

Torsdag kveld skal regjeringen presentere hvordan samfunnet gradvis skal åpnes igjen. I Vennesla venter åttebarnsmoren spent på om de to eldste barna hennes endelig kan gå på skolen.

Hun jobber til daglig som lærer i videregående skole og barnepastor i Filadelfia i Vennesla.

Men etter at familien på ti måtte holde seg hjemme, tok hun ut omsorgsdager fra lærerjobben, og ba om å bli permittert som barnepastor.

Med en baby, tre barnehagebarn, en andreklassing, en tredjeklassing, en femteklassing og en sjetteklassing har hun og mannen hatt nok å gjøre. For å si det mildt.

– Jeg tror aldri jeg har hatt så mye å gjøre, eller gledet meg så mye til helga som de siste ukene, ler hun.

– De første to ukene var det kaotisk og intenst, siden det ikke var noen som var vant med situasjonen. Men etter hvert har det gått seg til og vi har funnet gode rutiner, sier Phen.

Hun legger til at hun kommer til å savne å ha barna hjemme.

Hele gjengen samlet. Flere av barna er tilbake på barnehage og skole. Men de to eldste har fortsatt hjemmeundervisning. Foto: Privat

– Savner vennene sine

Hun har drevet hjemmeundervisning med de fire skolebarna etter at skolene ble stengt.

– Det har vært noen utfordrende situasjoner. For eksempel om flere av barna har skoleoppgaver der det står «gjør dette sammen med en voksen», samtidig. Eller at noen ikke har hatt motivasjonen på topp. Dersom to eller tre er i det humøret samtidig blir det mye løping frem og tilbake, ler hun.

Situasjonen ble lettere da barnehagene åpnet igjen, samt 1.–4. trinn på skolene.

Nå håper hun også at de to eldste barna kan komme tilbake på skolen.

– De savner vennene sine veldig og gleder seg til å møte de igjen når skolen åpner for dem også, sier hun.

Det krever sitt med hjemmeundervisning og aktivisering av åtte barn. – Etter hvert gikk det seg til, sier moren. Foto: Privat

Forberedt på å åpne skolen på kort varsel

NRK har vært i kontakt med rektorer ved flere skoler. Alle sier de vil være klare til å ta imot elevene allerede mandag, dersom det er regjeringen bestemmer seg for.

– Vi har planen klar for om det kommer et eller flere trinn på mandag og vi føler oss godt forberedt, sier rektor Frode Aarøe ved Hunsfoss skole i Vennesla.

Møvig skole i Kristiansand har lagt til rette slik at elevene spres på hele skolen og kan ha undervisning ute. Rektor Marit Faanes mener det er viktig at barna får komme på skolen igjen.

– Det beste tiltaket for sårbare barn og unge nå er det sosiale og at de får møtes i fellesskap der alle elevene er med, sier Faanes.

Rektor ved Naustdal barne- og ungdomsskole i Sunnfjord kommune, Gunn Marit Haugsbø, sier at også de er veldig spente på det som kommer fra regjeringa i dag.

– Det går fremdeles fint med de fleste elevene, men de savner skolen og den sosiale kontakten. Og noen strever mer enn andre. Men det er heller ikke bare enkelt å være tilbake på skolebenken i koronatidene, seier rektoren.

– Særlig de minste ungene sliter med å holde avstand til hverandre, slik det er anbefalt, seier Haugsbø.

Må gi skolene fleksibilitet

Dersom regjeringen legger opp til at skolene skal åpnes igjen mandag, mener Utdanningsforbundet at det må vises fleksibilitet:

– Da barnehagene åpnet var det en fleksibilitet med hensyn til åpningsdag slik at de som trengte mer tid fikk det. Det mener vi er smart også når det gjelder skole, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han tror endel skoler kan trenge noe mer tid for å åpne opp for mange flere elever, samtidig som smittevernregler skal holdes.

– Vi kan ikke komme i en situasjon der smitte sprer seg fordi skolene ikke har fått tid til å planlegge godt.