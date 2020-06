Tirsdag ble Arne Odd Torgersens urne begravet i bygda hvor han bodde med sin pleiefar da han forsvant natt til 18. januar 1955.

– Det er godt at han endelig får komme hjem til Holum, sier kusine Elin Sodeland til NRK.

Hun har sett fram til å gi fetteren en verdig slutt.

Det ble mulig etter at levningene hans ble funnet i fjor.

Arne Odd Torgersen forsvant fra sitt hjem en kald og klar natt i januar 1955. Foto: SCANPIX / NTB scanpix

Mange teorier

Forsvinningssaken, som fikk stor oppmerksomhet på 50-tallet, har preget bygda Holum i Mandal i flere tiår. Det har versert flere teorier om hva som egentlig skjedde med 21-åringen.

Noen har ment at han rømte fra bygda fordi han skulle møte i en rettssak dagen etter. Andre har trodd at han ble skutt fordi han visste for mye eller at han druknet på vei til politiet i Mandal.

Arne Odd Torgersen bodde sammen med sin pleiefar i dette huset i Holum i Mandal. Morgenen etter han forsvant, ble det funnet fotspor i snøen nedenfor soveromsvinduet hans i andre etasje. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Overraskende funn

Mange ble overrasket over funnene i fjor.

I mai ble det funnet en hodeskalle på en eiendom sju kilometer fra Torgersens hjem. I september ble det også gjort funn av et par støvler med beinrester i, samt ei rifle og flere eiendeler.

Kripos bekreftet at rifla var av samme merke som ei rifle som ble etterlyst etter forsvinningen.

Senere ble det også slått fast at både hodeskallen og beina stammet fra den savnede.

Etterlysningen fra 19. april 1955 beskriver Arne Odd Torgersen som 171 centimeter høy, sped og med rødblondt bølget hår med skill i høyre side.

– Det har ligget en mørk sky over Holum

Per Ragnar Haraldstad, som har vært prest i Holum i mange år, sier det har ligget en mørk sky over bygda siden natten Torgersen forsvant.

– Det er vanskelig å forholde seg til en forsvinningssak uten løsning. Mange har tenkt og ment mye og det har vært mange rykter, sier han.

Selv om det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i saken, tror han det var viktig at Torgersen ble funnet.

– Nå vet vi i det minste at han ikke flyktet, men at han ble tatt av dage på en eller annen måte, sier han.

Prest Per Ragnar Haraldstad ledet bisettelsen i Holum kirke tirsdag. Foto: Tom-Richard Hanssen-Olsen / NRK

– Siste bit i puslespillet

Kjell Norli, som fant levningene under jord på sin egen tomt, deltok under urnebegravelsen.

– Siden jeg fant ham syntes jeg det var naturlig. Dette ble den siste biten i puslespillet.

Norli har tidligere sagt til NRK at han hørte om Torgersens forsvinning som liten gutt, og at han tidlig mistenkte at levningene kunne ha noe med saken å gjøre.

5. mai i fjor fant Kjell Norli en hodeskalle da han holdt på å klargjøre jord for å sette poteter på sin egen eiendom på Ormestad i Mandal. Foto: Odd Rømteland / NRK

– En påkjenning

Torgersens levninger ble frigitt først i år.

– Det har vært en påkjenning at det har tatt så lang tid, sier kusine Sodeland.

Hun vet at hun trolig aldri vil få svar på hva som egentlig skjedde med fetteren. Hun sier det føles rart.

Sodeland ønsket å ha åpen kirke, men pandemien satte begrensninger for hvor mange som kunne delta.

Hun ønsket ikke journalister i kirken. Derfor snakket NRK med henne i forkant.