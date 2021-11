– Da jeg fikk vite at Ari Behn var død, fikk jeg en skikkelig støkk, sier Halvor Velta Kostøl (19).

Han, som selv hadde slitt i ungdomsårene, begynte å tenke på om det var noe han kunne gjøre.

Ti dager etter at Behns dødsfall ble offentliggjort, opprettet han Facebook-siden Ungdom, Rus og Psykisk helse.

Tanken var at den kunne brukes til veiledning for unge. Kostøl ba også noen med egne erfaringer om å bidra.

Mellom 300 og 400 chatter i uka

Arbeidet utviklet seg, og samme høst ble organisasjonen Ungdom, Rus og Psykisk helse stiftet.

Nå er det en landsomfattende chattetjeneste med 30 til 40 frivillige chat-verter. Disse sitter foran sine egne PC-er og chatter med unge som tar kontakt.

Det blir mellom 300 og 400 chatter hver eneste uke.

Målet er å hjelpe barn, ungdom og unge voksne til å få en bedre hverdag.

Ferske tall fra Ungdata viser at 29 prosent av jenter på videregående skole oppga at de hadde hatt mange psykiske plager de siste sju dagene.

For guttene var tallet 12 prosent.

Halvor Kostøl mener det er behov for også deres hjelpetjeneste for unge.

– Det blir aldri nok fokus på psykisk helse, sier han.

For to år siden startet Halvor Kostøl en chattetjeneste for å hjelpe barn og unge som sliter. Foto: Kjetil Kostøl

Organisasjonen er også på TikTok og Snapchat. Snapchatkontoen kom for to uker siden. Den hadde 10.000 visninger på ti dager.

– Ungdommene har respondert utrolig bra på det, sier Kostøl.

De unge kan være anonyme.

«Eva» slet- fikk god hjelp

En av ungdommene som har hatt god nytte av hjelpetjenesten er «Eva» (16).

Hun slet med både angst og depresjon.

– Jeg trengte noen og snakke med for livet mitt var veldig dårlig, sier 16-åringen som ønsker å være anonym.

«Eva» forteller at hun raskt fikk god hjelp av chattetjenesten. De anbefalte henne blant annet å snakke med lærer og fastlege.

– Jeg ble tatt imot på en varm måte. Personen jeg chattet med lærte meg også teknikker som funker dersom jeg får angst.

16-åringen føler at hun fungerer bedre i dag enn før hun tok kontakt. Hun mestrer angsten på en bedre måte.

– Da setter jeg meg ned for å tegne eller holde på med andre aktiviteter som jeg liker.

Hun håper tjenesten vil fortsette og er glad for at den finnes.

– Å chatte føles tryggere enn å snakke på telefon. Jeg kan være mer anonym da, sier «Eva».

Grunnlegger Kostøl sier målet nå er å både utvide åpningstiden og å øke antall medarbeidere.

Leder for felles operativ enhet hos politiet i Agder Bård Austad, sier samarbeidet med hjelpetjenester som de Kostøl står bak, er viktig. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Viktige tjenester

Tjenesten skal ha et godt samarbeid med både politiet og AMK.

Organisasjonen ble stiftet i Arendal. Der er Ørjan Fossheim enhetsleder for livsmestring.

Han ser et stort behov for slike hjelpetjenester.

– Jeg tenker det er viktig at det er ulike tilbud, slik at barn og unge kan få tilgang til tjenester de føler de har behov for.

Også leder for felles operativ enhet hos politiet i Agder Bård Austad, sier denne type tjenester er svært viktig.

Han forteller at de flere ganger har fått bekymringsmeldinger fra slike hjelpetjenester, og at det har gjort at de har klart å forebygge alvorlige hendelser.