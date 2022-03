Årets Sesilåmi avbrytes

Like før klokken 9 kom meldingen om at Sesilåmi, skiløpet mellom Setesdal og Sirdal, avbrytes på grunn av været, skriver Aftenbladet. De første løperne gikk ut allerede klokken 7.30, og vil få beskjed om å avbryte. – Det er ikke tilrådelig å sende folk over fjellet slik forholdene nå er. Våre folk inne på fjellet melder veldig mye vind og dårlig sikt, sier speaker Jan Olsen, ifølge avisen.