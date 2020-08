Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Mange har nok kjent på følelsen av å være alene. Nå tenker de at tiden er inne for å feste og være sammen med klassekamerater, sier Angel Abigail Nziza.

Hun er elevrådsleder og russ ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Sørlandsbyen var ett av stedene hvor årets russekull samlet seg for å feste natt til første skoledag.

Mellom 50 og 70 unge var samlet på en skole i en av bydelene. De skal ha spilt fotball og drukket.

Ifølge politiet var dette personer som begynner i 3. klasse på videregående. Altså den kommende russen.

– Da vi kom frem sprang de av gårde og var spredd over alle vinder, forteller operasjonsleder i Agder-politiet, Lars Hyberg.

Høy musikk og festbråk

Nziza påpeker viktigheten av at årets russ forstår at de er en del av en felles dugnad. Hun forteller at festene har vært et tema blant elevene første skoledag.

– Vi må la være å ha sånne fester nå. Vi må fortsatt holde avstand for å holde smitten tilbake, sier hun.

Dette temaet tok hun også opp da hun holdt velkomsttale for skolens elever mandag morgen.

Også i Mandal holdt russen fest i natt.

Politiet ble kontaktet etter å ha fått melding om høy musikk og festbråk. Også her var det neste års russ som hadde «våkenatt».

Kommuneoverlege i Lindesnes, Viggo Lutchrath, påpeker at jo større grupper som samles jo større er sjansen for å smitte mange.

Han minner også om at alkohol gjør noe med dømmekraften vår.

– Når man får høy promille blir mange ting uviktige, blant annet smittevernreglene, sier Lütcherath.

Viggo Lütcherath, kommuneoverlege i Lindesnes, oppfordrer årets russ til å tenke seg om. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mener ungdom blir syndebukker

Nicolay Østeby er leder for Ungdommens bystyre i Kristiansand.

Han synes politikere og medier framstiller ungdoms om syndebukker i for stor grad.

– Jeg synes det er dumt med mye festing under en pandemi, men de fleste unge er flinke til å overholde reglene, mener Østeby.

Han er også elevrådsleder ved Kristiansand Katedralskole Gimle og merket at medelevene var opptatt av å holde meteren og ikke klemme for mye første skoledag.

– Vi må være flinke til å minne hverandre på at disse reglene fortsatt gjelder og at det fortsatt er fare for smitte, sier han.

Nicolai Østeby er leder av ungdommens bystyre i Kristiansand. Han tror alle trenger en påminnelse om at det fortsatt er fare for smitte. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Fester i Oslo og Trondheim

På Romerike avbrøt politiet to ungdomsfester natt til mandag. På Daskerudstranda var det rundt 50 ungdommer samlet.

– Det var mer enn 50 deltakere på stedet og flere av ungdommene var ufine. Politiet oppfordrer ungdom om å forholde seg til FHIs anbefalinger om smittevern, opplyste operasjonssentralen hos Øst politidistrikt.

I helga ble en arrangør av en fest i Trondheim anmeldt for bråk på Møllenberg.

Politiet i Trøndelag loggførte 86 telefon om festbråk, men natt til mandag har det vært roligere.

Wenche Johnsen, operasjonsleder i Trøndelag, håper uka fortsetter sånn.

– Det er reale folk vi er i kontakt med. Men mange har mister russetiden sin, så vi har full forståelse for at de ønsker å ta en fest. På den andre siden har vi hensynet til naboer, sier hun.