Årets første bjørkepollen funnet to steder i Norge

Rammer flest

Bjørka er den pollentypen de aller fleste av landets en million pollenallergikere reagerer på, det skriver Norges astma og Allergiforbund (NAAF) i en pressemelding.

Det er ikke kun i Kristiansand og Oslo det er fare på ferde, om det fine været holder seg vil flere kystnære områder i sør og deler av Østlandet begynne å merke det i tiden som kommer.

Medisinering

– Man har effekt av medisinen med en gang man begynner å ta den, men man har ikke full effekt før etter en ukes tid. Ved å starte før spredningen skjer, er man bedre rustet og slipper på den måten forhåpentligvis unna de verste symptomene, sier Lene Gunvaldsen, kommunikasjonsrådgiver NAAF.

Bjørka blomstrer i månedsskiftet april/mai i Sør-Norge og opptil en måned senere i Nord-Norge. Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Bjørkepollensesongen vil vare i omtrent tre uker. I nord kan du vente en stund før blomstringen vil starte.

Dårlig nytt for allergikere

Pollensesongen startet rekordtidlig i år, allerede i slutten av januar ble det funnet orpollen ved stasjoner i Kristiansand og Ørst. Det er ikke like mange som reagerer på or- og hasselpollen som bjørkepollen, i tillegg er spredningen av or mer lokal. Dette er på grunn av den kjølige vårluften, som gir mindre spredning enn varm sommerluft.