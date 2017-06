Lørdag fikk representanter for flere store cruiseselskaper, blant annet Disney Cruise, se et Frost-inspirert danseshow i Arendal. 30 barn fra Bølgen Dansestudio danset til musikk fra den norskinspirerte Disney-filmen. Sammen med barna, danset også Arendals egen «Elsa», som er hovedpersonen i filmen.

– Dette er fantastisk, sier cruiseansvarlig i Arendal Havn, Gordon Fuglestad, om danseoppvisningen han nettopp har sett.

Spør etter Arendelle-slottet

Handlingen i filmen Frost er lagt til den fiktive byen «Arendelle», et navn som ikke er tatt helt ut av det blå.

Ifølge nettsiden disney.wikia.com, er navnet på Elsas hjemby, «Arendelle», basert på navnet til sørlandsbyen Arendal. Utseendet Arendelle har fått, er imidlertid hovedsakelig inspirert av bebyggelsen ved Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane.

At Arendelle og Arendal har noe felles, er det mange som har fått med seg, også utenlandske turister.

Selv om filmen hadde premiere før jul 2013, merker konstituert turistsjef i Arendal, Rune Guttormsen, at det er en økt interesse rundt dette:

– Særlig de utenlandske turistene kommer og spør: Hvor er Arendelle-slottet?

– Hva svarer dere da?

– Det er coming up! Vi jobber med å tilrettelegge og utnytte Arendelle-effekten, noe som er særlig aktuelt med tanke på at det kommer en ny Frost-film i 2019, sier Guttormsen, som tror at dette kan være med på å løfte Arendal og Sørlandet som reisemål.

Jenter fra Bølgen Dansestudio i Arendal danser til sangen Let it go fra filmen Frost. Foto: Morten Krogstad / NRK

Arendals «Elsa»

Han får støtte cruiseansvarlig i Arendal Havn, Gordon Fuglestad.

– Dette kan være med å bygge Arendal som turiststed- og attraksjon. I tillegg har Arendal noe som er annerledes. Vi har vår Elsa som er autentisk, sier han.

Det var Arendals Tidende som først skrev om Linda Thommessen fra Arendal, som blir stoppet på gata i inn- og utland fordi hun likner på snødronningen Elsa fra Frost-filmen.

Arendals Elsa, Linda Thommessen, har flere ganger blitt stoppet på gata fordi hun ligner på hovedpersonen i filmen Frost. Foto: Morten Krogstad / NRK

Thommessen driver Bølgen Dansestudio, og Fuglestad tok kontakt for å høre om de kunne få til et samarbeid.

Mandag morgen denne uka hadde de en prøveforestilling på kaia for cruiseturistene, og lørdag fikk representanter for flere store cruiseselskaper oppleve det samme.

– Det er litt spennende, jeg har aldri gjort noe slikt før, sier Thommessen om å markedsføre hjembyen som «Elsa».

Cruiseansvarlig Fuglestad tror dette bare er begynnelsen.

Håper på samarbeid

Nå håper Arendal og Fuglestad å også få Disney med på laget.

– Vi har lov til å fortelle publikum at dette er city of Frozen, it's Arendelle. Men vi drømmer også om å få engasjert Disney litt oppi dette, sier han.

Arnaldo D. Zanonato fra Disney Cruise Line, var full av lovord om Arendal etter rundturen fredag og lørdag.

– Jeg mener byen og regionen har masse å tilby, og så kan vi bare håpe at vi kommer hit en dag, sier han.