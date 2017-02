Arbeidsulykke i Flekkefjord

Politiet har fått en melding om en arbeidsulykke i Hidra i Flekkefjord etter at en fisker skal ha blitt truffet av et fiskeredskap på et oppdrettsanlegg. Pasienten er kjørt i ambulanse til Flekkefjord sykehuset. Tilstanden er ukjent, men var ved bevissthet.