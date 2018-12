Arbeidstilsynet: Alvorlige lovbrudd da Erlend (35) ble klemt i hjel

– Denne grøfta var farlig og ikke tilfredsstillende sikret, sier Bjørn Tore Hansen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har brukt lang tid på tilsynsrapportene etter dødsulykka i en bygård i Kristiansand 3. juli. Det har vært tilsyn både mot gårdeierne og den omkomnes arbeidsgiver. De har ei uke på å svare dersom de mener noe ikke er riktig.

I nesten sju timer forsøkte redningsmannskaper og kolleger å redde Erlend Willoch. Foto: Kari Jeppestøl / NRK

– Vi har avdekka grove lovbrudd hos gårdeierne, som vi definerer som byggherre. De har ikke kartlagt og vurdert farene, eller planlagt arbeidet, slik vi ser det, sier Hansen.

I stedet for å leie inn fagfolk, valgte de selv å snekre forskalingen til den dype grøfta.

Kjempet mot massene i timevis

To gårdeiere hadde slått seg sammen om å grave seg ned til rørene, da eiendommene skulle kobles på kloakknettet.

Et firma ble leid inn med gravemaskin, men firmaet Norva 24 Sørmiljø AS ble leid inn for å suge opp sanden med en slamsuger.

Småbarnsfaren Erlend Willoch tok oppdraget alene like før arbeidsdagens slutt.

Han hadde ikke vært i den flere meter dype grøfta lenge, da forskalingen klappet sammen. 35-åringen ble slukt av massene.

De to gårdeierne har gjort seg skyld i grove lovbrudd, ifølge Arbeidstilsynet. De snekret selv forskalingen, i stedet for å leie inn fagfolk. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Ifølge rapporten var det gravd 70–80 cm dypere enn opprinnelig avstivning, og sanden begynte å rase inn over Willoch som satt på kne. Også den ene av gårdeierne var nede i grøfta, men på et annet sted.

I timevis forsøkte redningsmannskaper å få 35-åringen løs. Kolleger og familie kom for å hjelpe, men til ingen nytte. Etter nesten sju timer ble mannen henta opp fra sandmassene, men da var han allerede død.

Erlend Willoch ble 35 år, og etterlot seg samboer og tre små barn. Han hadde jobbet i firmaet siden han var en ung gutt. Foto: Privat

Vil ikke svare

Det ble tidlig slått fast at det var forskalingen i grøfta som ikke var god nok, og ga etter for sandmassene. Bunnforholdene i Kristiansand er ekstra krevende, siden byen står på sand.

Den ene gårdeieren vil ikke uttale seg til NRK fordi rapportene som ble sendt forrige uke ikke er lest ennå.

Den andre ønsker ikke å kommentere saken som er under behandling i Arbeidstilsynet utover å bekrefte mottak av rapporten. Men advokat Ståle Myhre sier til NRK at «gårdeier er uenig i de vurderinger som arbeidstilsynet har kommet med».

Arbeidstilsynet har gitt varsel om pålegg, men ikke gitt overtredelsesgebyr. Politiet sier til NRK at de vil vurdere hva som blir gjort når de har gått gjennom rapporten.

I flere timer forsøkte både nødetater og Erlend Willoch sine kolleger å få han løs fra sandmassene. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Arbeidsgiver får kritikk

Også den omkomnes arbeidsgiver, som har skiftet navn fra Sørmiljø til Norva 24 Sørmiljø AS, får kritikk. Arbeidstilsynet mener sikkerhetsvurderingene overlates til den enkelte arbeider på oppdrag:

– Arbeidsgiver skal organisere arbeidet på en slik måte at den enkeltes sikkerhet i størst mulig grad ivaretas, sier Hansen.

Heller ikke opplæringen har vært god nok til denne type arbeid, ifølge tilsynet. Bedriften har fått flere pålegg.

– Vi arbeider kontinuerlig med våre medarbeideres sikkerhet, og har allerede utført flere tiltak. Både vår egen interngransking og Arbeidstilsynets rapport viser forbedringsområder, sier Kristoffer Haugenes som var daglig leder da ulykken skjedde.