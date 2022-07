– Jeg har fått to jobbtilbud bare det siste året. Bedrifter prøver alt for å få de unge til seg, sier Mari Charlotte Holm.

For ett år siden var hun nyutdannet og ble ansatt i en stor IT-bedrift i Oslo.

Samboer Erling Tobias Skalleberg er fersk IT-konsulent i samme bransje. Han har blitt kontaktet av andre bedrifter på LinkedIn flere ganger.

– Da er det gjerne rekrutterere eller hodejegere som lurer på om vi skal ta en kaffe, sier han.

SNART SYKEPLEIER: Mari Charlotte Holm (t.h.) og Erling Skalleberg er på feriebesøk hos hans søster Julie Marie (til venstre). Hun er nyutdannet sykepleier neste år og er glad hun har valgt et yrke hvor det er lett å få jobb. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Arbeidssøkers marked

Janne Siri Horne er rådgiver og partner i rekrutteringsselskapet Headvisor.

Hun bekrefter at det nå er flere ledige jobber enn kandidater der ute.

Med andre ord er det et gunstig marked for unge som er på jakt etter sin aller første «ordentlige» jobb.

– Vi har erfart at det er et krevende marked og rekruttere i. Det er helt klart arbeidssøkers marked, sier Horne.

Hun mener virksomhetenes merkevare er avgjørende for å tiltrekke seg de rette kandidatene.

– Å framstå som en attraktiv arbeidsplass blir da enda viktigere for bedriftene.

LETTERE Å FÅ JOBB: Janne Siri Horne er partner og rådgiver i Headvisor. Hun sier det for tiden er arbeidssøkers marked. Foto: Eirik Andresen

Gratis turer og middager

IT-konsulentene Holm og Skalleberg har havnet på arbeidsplasser som prioriterer nyutdannede høyt.

Det første året har begge to vært på flere turer, middager og faglige samlinger sammen med andre nyansatte.

– Bedriftene er veldig opptatt av å skape et godt miljø for å beholde nyansatte. De er også veldig fleksible hvis man for eksempel ønsker å bytte avdeling innad i bedriften, sier Holm.

– Vi måtte slåss

Regiondirektør Høye Høyesen i NHO på Agder sier unge i dag tenker annerledes enn det folk på hans alder gjorde da de skulle skaffe seg jobb.

– Vi måtte slåss veldig. Nå er det heller motsatt. De yngre i dag er mer opptatt av å komme til bedrifter med et spennende miljø hvor de kan utvikle seg, sier han.

Det bekrefter Julie Marie Skalleberg (25). Hun er snart ferdig utdannet sykepleier.

– Jeg er opptatt av å finne en jobb hvor jeg kan vokse og utvikle meg, sier hun.

Må skille seg ut

Reidar Henriksen er regionleder i PwC, som er ett av landets største revisor- og advokatselskap.

Henriksen forteller at de skal øke antall ansatte med 50 prosent de neste årene.

Da må de få fatt i unge, nyutdanna og dyktige hoder.

– Kampen om talentene hardner til. For å være en attraktiv arbeidsplass må man skille seg ut, sier Henriksen.

NY KAMPANJE: Regionleder for PWC på Sørlandet Reidar Henriksen sier vårens kampanje i sosiale medier har hatt effekt. I form av at bedriften nå oppleves som mer attraktiv blant studenter. Foto: Privat

For å tiltrekke seg disse har de nå gått nye veier.

I vår la de ut en kampanje i sosiale medier hvor bedriften presenterte seg selv for potensielle arbeidssøkere.

– Vi laget 7–8 episoder som har blitt delt i sosiale medier og på alle Scibsteds plattformer, blant annet VG, forteller Henriksen.

Høyesen i NHO bekrefter at bedrifter er nødt til å være kreative når de annonserer ledige stillinger. Å bare bruke Finn holder ikke lenger.

– Vi ser at de bruker sosiale medier og andre kanaler enn de helt tradisjonelle.