Arbeiderpartiet størst i Arendal

Til tross for en nedgang på to prosentpoeng for Arbeiderpartiet i Arendal, er partiet fortsatt størst når 83,3 % av stemmene er talt opp. Høyre følger hakk i hæl med en svak oppgang, mens Senterpartiet har økt med med 3,2 prosentpoeng siden 2013.