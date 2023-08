– Vi vet at mye kan skje inn mot valgdagen, men dette er en energiboost av en annen verden, sier Robert Cornels Nordli (Ap).

Ordføreren i Arendal står midt i hjembyen omgitt av hundrevis av boder med budskap fra politikere og organisasjoner.

Den politiske samfunnseliten er samlet i hjembyen hans hvor Arendalsuka er i full gang.

Nordli som selv leder uka, kunne ikke fått bedre nyheter.

En fersk meningsmåling fra NRK viser at Arbeiderpartiet får 27, 4 prosent oppslutning i Arendal.

Det er en liten oppgang fra valget i 2019, og et lyspunkt for et parti som opplever synkende oppslutning i mange andre norske byer og kommuner.

Ifølge en fersk meningsmåling i regi av Aftenposten har Arbeiderpartiet nå en opplutning i Oslo på 15, 2 prosent.

Det er historisk lavt, ifølge avisen.

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap) er travelt opptatt med Arendalsuka denne uka. Foto: Leif Dalen / NRK

Fokus på lokale saker

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg skulle ønske de nasjonale målingene var bedre for partiet, men vi har fokus på de lokale sakene i Arendal, sier Nordli.

Meningsmålingen viser at dersom valget hadde vært i dag hadde Høyre fått 22,3 prosent av stemmene i Arendal og Frp 14, 8.

SV dobler oppslutningen og får 13,4 prosent.

– SV har jo vært kritiske til dere denne perioden. Er dere avhengig av dem for å få flertall?

– Jeg synes det er bra at det ikke bare er enighet. Vi må også tåle motstand og kritikk. Vi vil samarbeide med de partiene som ønsker å samarbeide med oss, sier Nordli.

Partibarometer Arendal Parti Oppslutning Endring 27,4% AP +0,6 22,3% H +3,1 14,8% FRP +2,9 13,4% SV +5,8 5,0% V +1,6 4,5% KRF −1,2 3,6% R +1,6 3,1% SP −3,8 1,8% KON +0,6 1,7% PP −1,3 1,4% INP +1,4 1,0% MDG −2,6 0,1% Andre −8,5 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 604 intervjuer gjort i perioden 8.8.23–14.8.23. Feilmarginer fra 0,3–4,7 pp. Kilde: Norstat

SV: – Veldig lovende

SV-leder i Arendal Inger Brokka de Ruiter er glad både for egne gode målinger og at venstresiden holder stand i hjembyen.

– Det er veldig lovende. Bra for SV, men mest av alt bra for innbyggerne i Arendal for det trengs et sterkt velferdsløft, sier de Ruiter.

– Kan dere samarbeide med Ap?

– Ja, det kan vi, men vi trenger et felles løft for velferd og helse – og omsorg. Hvis Ap vil være med på det kan vi gjerne snakke med dem.

SV-leder i Arendal Inger Brokka de Ruiter er godt fornøyd med den ferske meningsmålingen fra NRK. Foto: Leif Dalen / NRK

Får fart på «gjerdesitterne»

Valgforsker og professor ved Universitetet i Agder Dag Ingvar Jacobsen mener meningsmålingen øker sjansen for at partiet vil holde på en Ap-ordfører også etter valget.

– Dette er en kanonmåling for Arbeiderpartiet og ett av de få lyspunktene som partiet har opplevd det siste året, sier han.

Jacobsen tror målingen viser at partiet nå er i ferd med å mobilisere en del av de velgerne som fram til nå har sittet på gjerdet.

– Arendal har alltid vært en rød by. Når partiet begynner å få litt medvind igjen vil det slå først inn på de stedene hvor de har god dekning fra tidligere.

Valgforsker Dag Ingvar Jacobsen mener det at Ap har en god tradisjon for å styre i Arendal er en styrke i denne valgkampen. Foto: NRK

Får skryt av ministeren

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tilbringer et par dager på Arendalsuka. Han er godt fornøyd med den ferske meningsmålingen.

– Det har vært en fantastisk næringsutvikling i byen, og dette er en klar tilbakemelding fra velgerne om at de vil at Robert skal fortsette som ordfører.

Vestre trekker spesielt frem etableringen av batterifabrikken i kommunen.

– Det er fortsatt uløste oppgaver, men du verden for en utvikling det har vært i denne byen.