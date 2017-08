Åpning av nasjonalpark

Idag åpnet Raet nasjonalpark i Aust-Agder. Kulturhistorien i nasjonalparken er preget av kontakten med havet. Her finnes hele fire fredede fyr. – Det er en fantastisk dag for oss som bor her og våre etterkommere, sier fyrforvalter Knut Mørland ved Torungen fyr.