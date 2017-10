Åpnes igjen på tirsdag

Bane NOR melder at opprydningsarbeidet på Sørlandsbanen tar lengre tid enn først antatt. – Med forbehold om at ikke kvikkleiren blir for utfordrende kan vi åpne strekningen tidlig tirsdag morgen, sier områdedirektør Stian Wesøy i Bane NOR. På strekningen Vennesla-Kristiansand går det buss for tog.