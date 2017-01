Åpner overnattingstilbud igjen

Overnattingstilbudet til tiggerne i Kristiansand vil bli åpnet igjen etter at en rumensk kvinne ble knivstukket i går kveld. Det sier Kari Klingsheim i Frelsesarmeen. Kvinnen bodde under Vesterveibroa der tiggere har bodd i mange år. Les mer her.