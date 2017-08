Ap vil bekjempe høyreekstreme miljøer

Arbeiderpartiet vil gi mer penger til å bekjempe høyreekstreme miljøer, skriver Dagsavisen.

– Politiet må kunne følge de høyreekstreme miljøene tettere, og straffeforfølge når det er grunnlag for det.

Det påpeker nestleder i Arbeiderpartiet, og leder av justiskomiteen Hadia Tajik, til avisen.

På lørdag dukket den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen spontant opp i Kristiansand for å demonstrere mot «homolobbyen». Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ytringsfrihet

Ap som allerede har gått inn for å øke bevilgningene til politiet med 200 millioner kroner, vil også gi mer midler til å systematisk forebygge radikalisering blant unge.

– Vi vil øke potten til lokale, forebyggende tiltak mot kriminalitet (SLT) fra 13 til 26 millioner kroner, sier Tajik til avisen.

Nestlederens utspillet kommer i kjølvannet av at rundt 60–70 nynazister fra den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) demonstrerte i Kristiansand lørdag.

Tajik viser til at også nynazister har ytringsfrihet og rett til å demonstrere.

– Men de kan ikke rope ut trusler om vold samtidig som de demonstrer, understreker Tajik.

Krever svar fra Amundsen

Samme dag som den nynazistiske gruppen demonstrerte i Kristiansand, uttalte Stortingskandidat i Aust- og Vest-Agder Petter N. Toldnæs (V) til NRK at han krever en redegjørelse fra justisminister Per-Willy Amundsen om hvorfor politiet ikke grep inn.

Stortingskandidat for Vest-Agder Ap og medlem av justiskomiteen Kari Henriksen. Foto: NRK

I en e-post til NRK skriver Stortingskandidat for Vest-Agder Ap og medlem av justiskomiteen Kari Henriksen at også hun ønsker en redegjørelse fra justisministeren om lørdagens demonstrasjon.

– Gruppen flyttet seg over flere politidistrikt og jeg ber om mer informasjon for hvorfor ikke politiet fikk stoppet dem på vei til Kristiansand slik at deres hensikter kunne blitt avdekket og tiltak iverksatt tidligere. Var ikke samarbeidet mellom politidistriktene godt nok og er ressurssituasjonen årsak til at man ikke hentet inn ekstramannskaper i Agder politidistrikt?

Henriksen mener at det er svært alvorlig at ikke politiet hadde bedre beredskap for at en slik situasjon ikke skulle oppstå.

– Det var et skremmende syn å se det som visuelt virket som en ulovlig parade med politiet ringside. Det gir de uhyggeligste assosiasjoner og det mener jeg bør være med i politiets vurdering, skriver hun.