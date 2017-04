Ap og Høyre uenige om Color Line-forslag

Ifølge Dagsavisen har forslaget om å myke opp regelverket for skip som seiler under internasjonalt flagg, skapt debatt. Med forslaget får Color Line, som i dag er registrert i det norske skipsregisteret NOR, tillatelse til å flytte skip til det norsk internasjonale skipsregisteret NIS.

Det betyr at rederiet kan ansette utenlandsk mannskap på utenlandske lønnsvilkår, ifølge Sjømannsforbundet. De hevder de internasjonale lønningene for matroser ligger på 35 kroner timen, mot 160 kroner i Norge.

Arbeiderpartiets Else-May Botten sier det er på tide at næringsminister Monica Mæland (H) tar en timeout.

– Er det sånn at Norge skal være et foregangsland for å sette norske sjøfolk på land og importere billig utenlandsk arbeidskraft? Hvis ikke, må Mæland rydde opp.

Ove Trellevik (H) sier Ap må sette seg inn i saken, og karakteriserer Bottens versjon av saken som riv ruskende gal. Videre sier han at utvalget forventer at rederiet vil sikre NOR-betingelser for norsk dekk- og maskinmannskap, samt lederstillinger.

– Med lønninger ned i 35 kroner timen er det ingen som vil reise med Color Line, mener Trellevik.