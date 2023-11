• Ida Myrsve utviklet anoreksi i en alder av 13 år, og sosiale medier som Instagram og TikTok ble en drivkraft for sykdommen hennes.

• Hun mener at ulike hemmelige emneknagger er velkjente for mange med spiseforstyrrelser og bidrar til å opprettholde sykdommen.

• Myrsve har skrevet en kronikk der hun advarer mot ungdom som danser på TikTok mens de viser sin tynne kropp.

• Pernille Benestad, som jobber med behandling av ungdom med spiseforstyrrelser, mener at TikTok er den verste plattformen når det gjelder å fremme anoreksi.

• Flere eksperter stiller spørsmål ved om bruken av TikTok har sammenheng med at flere fikk spiseforstyrrelser under pandemien.

• Myrsve har nå blitt frisk og jobber for å skape lavterskel møteplasser for de med anoreksi.

