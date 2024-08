Anmeldelse mot kunstner henlagt

Politiet har henlagt en anmeldelse mot gatekunstneren Töddel fra Flekkefjord, melder Subjekt.

Roy Håvard «Töddel» Løseth ble anmeldt for hatefulle ytringer etter han malte Anne Frank med Palestina-skjerf på en vegg i Bergen tidligere i sommer.

Løseth mener dette var en politisk anmeldelse, og at det er et sykdomstegn for samfunnet.