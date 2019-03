Ankesaken er i gang: Drapsdømt sjubarnsmor nekter straffskyld

Den drapsdømte kvinnen fra Kristiansand kommer trolig med sin forklaring onsdag morgen.

Det opplyser 43-åringens forsvarer, Olav Sylte.

Sjubarnsmoren har ikke forklart seg siden hun ble pågrepet i 2017.

Ankesaken startet i Agder lagmannsrett i dag.

Det er satt av tre dager til forklaringen, som kun vil gå på enkelte av opplysninger som kommer fram i tiltalen og fra vitnene.

Skulle hun ha forklart seg om alt, ville det ha tatt to uker, ifølge forsvareren.

Aktor Leif Aleksandersen (t.v.) og forsvarer Olav Sylte. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har lagt opp til tre dager. Det betyr at enkelte av påstandene som vitnene har fremført ikke vil kommenteres. Hun skal ikke kommentere alle relasjonene som hun har hatt til de over 100 vitnene, understreker Sylte.

Sjubarnsmoren fra Kristiansand ble tidligere i vinter dømt til 21 års fengsel og forvaring for å ha drept faren i 2002 og ekssamboeren i 2014.

Kvinnen er dømt til forvaring fordi retten mener det er stor fare for at hun vil begå nye kriminelle handlinger.

43-åringen nekter straffskyld og forklarte seg aldri i tingretten. Nå håper hun at en forklaring vil endre utfallet i ankesaken.

Sjubarnsmor dømt for drap Ekspandér faktaboks En sjubarnsmor (43) fra Kristiansand er dømt til 21 års forvaring for overlagt drap på sin far i 2002 og på en tidligere samboer i 2014.

Hun er også dømt for å ha dopet ned en ekskjæreste gjentatte ganger.

Kvinnen har anket dommen.

Ankesaken starter 19. mars.

Påtalemyndigheten fikk fullt gjennomslag for sine påstander da saken gikk i Kristiansand tingrett. De mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Kristiansandskvinnen var også tiltalt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger i månedene før den tidligere samboeren døde.

Politiet mener hun testet ut doser på ekskjæresten og brukte han som «prøvekanin».