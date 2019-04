Monica Andreassen fra Lyngdal bor på en stor gård med flere dyr. En dag hun skulle sjekke til den ene moskusanden sin, sto døren til rugekassen vidåpen. Andemor hadde forlatt sin eneste kylling.

– Andungen var så liten og hadde aldri klart seg på egen hånd. Jeg flyttet den inn på badet med varmekablene stående på fullt, sier hun.

Etter hvert ble andungen større og sterkere. Anden var en gutt og fikk navnet Bob Kåre. Da den var stor nok slapp Andreassen den ut i stua der to katter og fire hunder holdt til. Alle forsvant, bortsett fra den to år gamle elghunden Zita.

– Bob Kåre har fulgt etter Zita hver eneste dag, i over en måned. Hunden er veldig tillitsfull og forsiktig med andungen. Jeg har bodd på gården i tolv år og det er første gang noen av dyrene har blitt så gode venner på tvers av arter, sier Andreassen.

Monica Andreassen fra Lyngdal bor på en stor gård med flere dyr og har aldri opplevd to dyr som har blitt så gode venner på tvers av arter. Foto: Anne Wirsching / NRK

Andungen er redd de andre endene

Andreassen har fremdeles ikke lykkes med å få Bob Kåre tilbake til flokken sin. Moren er heller ikke interessert i andungen. Bob Kåre er tre måneder og det er ingenting som skremmer han. Bortsett fra de andre endene.

– Jeg har forsøkt å slippe den ut til endene, men den blir veldig redd. Istedenfor følger han etter hundene på gården og drikker vann av hundeskåla. Når hundene er ute på tur, følger han etter. Hundene foran og Bob Kåre bak.

Fugler knytter seg fortere til andre dyr

Etolog Birgitte Seehus er ekspert på dyrs atferd. Hun mener vennskap mellom ulike arter ikke er uvanlig i dyreverden.

Noen dyr er mer mottakelig for en bestemt type inntrykk i en viss periode av oppveksten, og særlig fugler kan knytte seg fortere til andre dyr.

– Fugler går gjennom en pregningsfase. Den første fuglen ser når den klekker ut av egget, kan den betrakte som sin mor. I en flokk er det veldig viktig å følge moren sin, for å unngå fare, sier Seehus.

At Bob Kåre tror den er en hund og er redd for ender, er ifølge etologen heller ikke unormalt.

– Den identifiserer seg mest sannsynlig ikke med ender lenger, men med hunden. Det er hunden den ser på som sin trygghet, sier hun.

Andungen Bob Kåre er redd for de andre endene og følger heller etter Zita og de andre hundene når de er ute på tur. Foto: Anne Wirsching / NRK

