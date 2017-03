Rådmannen i Hægebostad ber politikerne i kommunen om å innføre fem dagers skoleuke fra høsten 2017 for klassetrinn 1 til 3 på Kollemo og Eiken barneskole. I dag har elevene på disse trinnene fri hver onsdag. Saken skal opp i formannskapet torsdag.

Trosser utvalg

Et utvalg som kommunen har satt ned for å se på mulige endringer av dagen ordning med fri hver onsdag har anbefalt at firedagers uken fortsetter. Men rådmannens innstilling er likevel at kommunen innfører skole hver dag.

En av årsakene er at det er vedtatt en målsetning i kommunen om å vær en attraktiv tilflyttingskommune med minst to prosent befolkningsvekst hvert år. Spesielt med fokus på å tilflytting av yngre kvinner.

– Bidrar ikke til økt likestilling

Rådmannen skriver i sin innstilling at kommunen skal arbeide for økt likestilling. Firedagers skoleuke bidrar ikke til økt likestilling, mener rådmannen.

– Det er neppe kontroversielt å peke på en sannsynlig sammenheng mellom onsdagsfri for elevene i første til tredje trinnved Eiken og Kollemo barneskol, og den relativt høye andel deltidsarbeidene kvinner i kommunen, skriver rådmannen i innstillingen.

Hægebostad er den kommunen i Agder hvor andelen kvinner som jobber deltid er størst (60.6%).

– Utfordrende

Det har også kommet innspill fra flere store bedrifter i kommunen som forteller at onsdagsfri for elevene skaper utfordringer for bedriftene.

– Det er en utfordring at de fleste deltidsansatte ønsker fri på onsdager. Hos Hamran har 55 prosent av de deltidsansatte fri onsdager (...) Vi har opplevd at det er utfordrende å få nødvendig bemanning på onsdager. Det har normalt gått greit, men det er veldig lav bemanning i noen funksjoner og det er ikke ideelt, skriver Trond Hamran i Hamran Kjøkken i en høringsuttalelse.

20. april avgjør kommunestyret om det fortsatt skal være firedagers skoleuke i Hægebostad.