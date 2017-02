Åmli-drapet: – De har isolert seg det siste året

– De er veldig hyggelige, og jeg kan ikke fatte hvis dette er sant, sier en bekjent av paret til NRK.

Politiet har sperret av et større område rundt gården der samboerparet bodde sammen med offeret. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Kripos undersøker gården i Åmli etter at levninger av en 45 år gammel mann er funnet nedgravd i ei myr. Foto: Jens Holm / Stringerfoto / NTB scanpix

Politiet har satt opp telt flere steder på eiendommen på Simonstad i Åmli. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Mannen forteller at samboerparet tidligere var aktive i sosiale sammenhenger i bygda, blant annet elgjakt.

I dag opplyste politiet på en pressekonferanse at samboerparet fra Åmli er siktet for forsettlig drap. Kvinnen er i slutten av 40-årene og mannen i slutten av 30-årene.

NRK får opplyst at offeret er kvinnens 45 år gamle bror, som flytta inn på gården for ett års tid siden.

– Da begynte de å isolere seg, forteller den bekjente.

Han sier de stadig prøvde å ringe paret for å få kontakt, og stussa over at de ikke var i kontakt med lokalsamfunnet.

Kjent av politiet

Den drepte broren er kjent av politiet fra tidligere saker. Ifølge NRKs opplysninger, møtte ikke offeret opp til soning, og da skal politiet ha startet sine undersøkelser.

Politiet etterforsket dette som en savnetsak, til tross for at ingen hadde meldt mannen savnet.

45-åringen skal ha blitt skutt på gården i siste halvdel av november 2016. Nå har politiet gravd opp levninger i ei myr ved gården. Etterforskerne har satt opp telt og foretatt oppgravinger og undersøkelser flere steder på tomta.

De siktede fremstilles for varetektsfengsling i Aust-Agder tingrett i Arendal torsdag.

Samboerparet skal ha skjult liket i tre måneder før det ble funnet på åstedet på Simonstad i Åmli. Foto: Elisabeth Grosvold

Mener siktelsen vil bli endret

Forsvarer Ole Joakim Devold sier kvinnen har forklart seg grundig for politiet i to dager. På bakgrunn av hva hun har sagt, mener han siktelsen mot henne vil bli endret:

Forsvarer Ole J. Devold. Foto: Leif Dalen / NRK

– Jeg tror ikke politiet vil opprettholde siktelsen om forsettlig drap, uten at jeg vil si hva jeg tror den ender opp med.

Devold sier søsteren til offeret er nedfor og tar dette svært tungt.

– Hun sier seg ikke skyldig i siktelsen, og har gitt en grundig forklaring.

Politiet opplyste på pressekonferansen at de er interessert i tips som strekker seg fra i høst i fjor og frem til i dag.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med den siktede mannens forsvarer, Øyvind Aakerøy, uten å lykkes. Han har til nå ikke villet kommentere saken overfor media.