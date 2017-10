Ambulansehelikopter på stedet

Et ambulansehelikopter er observert i nærheten av E39 i Lindesnes. For kort tid siden fikk en lastebilfører på samme sted medisinsk hjelp da et sykdomstilfelle inntraff under kjøring. Politiet jobber med å minke køen på stedet, og har åpnet ett felt.