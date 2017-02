Det har et flertall av politikerne i kultur- og miljøutvalget i Grimstad kommune bestemt.

Kommunen har de siste årene garantert en årlig inntekt på 75.000,- for klubben, men fra neste år er det slutt. Da må Amazon Grimstad søke støtte på lik linje med andre idrettslag i kommunen.

Rykket ned i 2015

A-laget rykket ned fra Toppserien før forrige sesong, og klarte så vidt å berge plassen i 1.divisjon i fjor. Nå må klubben forsøke andre metoder for å finne penger, konstaterer styreleder Per Erik Heimdal.

– Vi er takknemlige for den støtten Grimstad kommune har gitt oss gjennom flere år, men nå må vi prøve å finne andre inntektskilder, sier han.

Per Erik Heimdal er styreleder i FK Amazon Foto: Leif Dalen / NRK

Heimdal ønsker ikke å fremstå som sytete, men innser at det blir vanskeligere å drifte klubben på en god måte uten den kommunale støtten.

Skal tjene på Amazonbrødet

– 75.000,- er faktisk en god del penger for oss. Nå er vi nødt til å snu oss rundt for å se hvordan vi kan erstatte pengesummen, sier Heimdal. Og han viser til en satsing de allerede er i gang med. Et lokalt bakeri har laget et spesialbrød med klubbens navn, hvorav to kroner fra hvert brød som selges, tilfaller klubben.

– Vi må selge ganske mange brød for å kompensere 75.000 kroner, men det er en start, mener styrelederen.

De fleste bortekampene til Amazon skjer i helt andre deler av landet, og en flyreise med overnatting koster gjerne 70.000,- for hele A-laget, ifølge Heimdal.

Pengene skal fordeles

Rådmannen gikk inn for å videreføre den faste støtten, men flertallet i kultur- og miljøutvalget mente årets sesong bør være den siste. Forslaget kom fra Høyres Karin Engh, som sier at Amazon har vært det eneste idrettslaget blant mange i Grimstad med en fast støtte av denne størrelsen.

Fra tida i Toppserien, da Amazon konkurrerte med de beste lagene i landet. Foto: Sander Heggheim/NRK

– Tanken er at pengene nå skal fordeles til flere lag og foreninger, sier Engh. Hun poengterer likevel at klubben kan søke om støtte på lik linje med andre.

Siri Hoff fra SV mente derimot at den faste, kommunale støtten til Amazon burde videreføres.

– Det er snakk om kvinnefotball, som jeg synes er veldig viktig, sier Hoff. Hun synes det ville vært bra for klubben å få anerkjennelse av denne typen videre.

– Som regel er det Jerv som står i fokus hele tiden. Amazon har gjort det veldig bra, og de burde få full støtte for å utvikle seg videre og gjøre det bedre, sier hun.