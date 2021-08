Alvorlig skadd i Sirdal

Fire personer har vært involvert i en trafikkulykke mellom bil og motorsykler i Sirdal i Agder. To av dem skal være alvorlig skadd. Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.33, de og beskriver den som et trafikkuhell mellom bil og to eller tre motorsykler. Luftambulanse var ved 15.50-tiden på vei til stedet.