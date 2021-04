Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er litt som å gå i gangene på et sykehus, når vi går her med munnbind og hansker. Det er helt merkelige tilstander, sier Adriane Skarpeid Tobiassen med et smil.

Hun og samboeren Vegard Trydal bor i én av de 45 leilighetene som er berørt av utbruddet i boligblokka på Hellemyr i Kristiansand.

Samboerparet Adriane Skarpeid Tobiassen og Vegard Trydal måtte teste seg etter at det var smitteutbrudd i blokka der de bor. Foto: Privat

Da det ble kjent at smitten kunne spores tilbake til blokka, måtte alle beboerne teste seg.

Samboerparet testet seg på fredag, og svaret ble negativt. De er ikke lenger i karantene.

Skarpeid Tobiassen beskriver situasjonen i boligblokka som svært spesiell:

Beboerne oppfordres til å bruke munnbind og engangshansker. I korridorene er det satt ut håndsprit. Vaktmesteren spriter dørhåndtak og postkasser regelmessig.

Noen av dørene i fellesområdene står åpne slik at man skal slippe å ta i håndtakene.

– Vi møter ingen i gangene. Det virker som alle holder seg inne, sier hun.

Kristiansand kommunes mobile testsenter var på plass utenfor boligblokka. Foto: Hans Erik Weiby

Mutert virus

Av de 36 personene som er smittet, har 20 av dem oppholdt seg i blokka.

Da utbruddet ble kjent, måtte alle beboerne i blokka teste seg og gå i karantene.

For at alle skulle få testet seg raskt, opprettet kommunen et mobil testsenter på parkeringsplassen utenfor boligblokka.

Det er ingen som vet nøyaktig hva som forårsaket smitteutbruddet på Hellemyr.

– I teorien kan det være så enkelt som at noen som er smittet har hostet seg i hånda, og tatt i et dørhåndtak, og at noen har kommet rett bak og tatt i det samme dørhåndtaket, sier assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton.

I mange av tilfellene er det snakk om det britiske muterte viruset.

– Det er slik det muterte viruset fungerer. Det formerer seg raskt, og har kort inkubasjonstid. Smitten sprer seg lettere.

Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det kom som en bombe

Styreleder Roy Hermod Taraldsen er en av dem som er smittet av koronaviruset som følge av utbruddet i boligblokka.

– Det skjedde raskt, og plutselig var jeg smittet også, forteller Taraldsen.

Han har det etter forholdene bra, og bor på et karantenehotell i sentrum av Kristiansand.

– Formen er fin. Jeg er tett i nesa, og har litt forkjølelsessymptomer.

Taraldsen forteller at han ble sjokkert da han først hørte om utbruddet.

– Det kom som en bombe, sier han.

Samtidig er han overrasket over at det ikke har skjedd lignende utbrudd i andre boligblokker.

– Det er mange blokker her i byen, og det forundrer meg at det ikke har skjedd før, sier Taraldsen.