Alexander Hagen tilbake til røttene før Spektrum-debuten

– Det har skjedd mye siden jeg møtte Abel Gevor i Tyskland 14. oktober i fjor. Hverdagen min er blitt helt annerledes, for nå er jeg tilbake i Oslo Bokseklubb. Før kampen sist trente jeg sammen med Thomas Hansvoll, men han kunne ikke bli med meg i ringen. Dermed ble det mye fram og tilbake, og det er en av årsakene til at jeg er tilbake på gamle trakter igjen, forteller Hagen, opprinnelig fra Flekkefjord, til NTB.



– Nå er det Max Mankovitz, Simen Auseth og tidligere proffbokser Rune Lillebuen som hjelper meg mest med treningen. Det er et stort team her og mange som bidrar, legger han til.

Hagen er tilbake til røttene, der han startet sin proffkarriere, i lokalene ved siden av Jordal Amfi.

– Gir det deg en ekstra trygghet?

– Ja, det er trygt. Jeg har jo vært her mye før og vet hva det går ut på. Det er et stabilt og godt miljø her som jeg trives veldig godt i, understreker Hagen.

Noe ekstra

Flekkefjæringen nekter ikke for at det blir temmelig spesielt å bokse på hjemmebane.

– Jo, det blir litt ekstra å bokse på hjemme, selv om jeg alltid er motivert til å gå kamper, forklarer han.

– Sist var jeg ekspertkommentator for NRK og satt ringside, men jeg hadde veldig lyst til å bokse selv. Derfor blir det ekstra kult å få muligheten denne gangen, sier Hagen.

Han gikk sin siste kamp 14. oktober mot den ubeseirede tyskeren Abel Gevor i Tyskland. Det endte med poengtap etter en ikke altfor god kamp av nordmannen.

– Jeg lærte av kampen mot Gevor at jeg må ta enkelte ting i egne hender, og bli mer selvstendig. Jeg tror at jeg kommer sterkere tilbake etter det, forklarer han.

Les også:

Godt forberedt

Forberedelsene til kampen mot tyskeren Benjamin Transfeld med fire seirer og tre tap har gått som planlagt med både mye og god sparring fram til nå.

– Jeg har fått veldig variert sparring før stevnet den 28. Derfor vil jeg si at oppkjøringen har vært bra. Vi har trent sammen her både Tim-Robin Lihaug, Kevin Melhus og jeg. Det har også vært amatørboksere innom som vi har sparret med. Det har vært veldig fleksibelt og fint, forteller han.

– Det har vært trening hver dag. Vi har pushet hverandre, så formen er på topp. Det meste sitter veldig bra nå. Også boksingen er blitt bedre, fastslår han.

– Hva vet du om han du skal møte?

– Jeg vet ikke så mye om ham, for det eneste videomaterialet som er tilgjengelig er fra amatørtiden hans. Han har noen trekk jeg kan se. Det ser ut som om han angriper litt ukritisk, men han bokser nok litt annerledes nå. Jeg er forberedt på at han kommer i bra form, så jeg er litt usikker på hva jeg kan forvente, forklarer Hagen.

(©NTB)