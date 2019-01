Aktor: – Drapet ble begått med overlegg og var godt planlagt

– Når du ser det under ett, er det ikke fnugg av tvil hos meg om at det var tiltalte som drepte Øystein Hagel Pedersen den natta. Drapet ble begått med overlegg, og var godt planlagt, sier aktor Ragnhild Helgesen i prosedyrene som startet i dag.

Sjubarnsmora er tiltalt for å ha tatt livet av sin ekssamboer i 2014, og sin far i 2002.

– Det kan se ut til at hun tenker «hva hvis det blir drapsetterforskning», hvordan får hun mistanken bort fra henne selv, sier aktor.

Mener ekskjæreste skulle mistenkes

Lørdag 6. april 2014 blir Øystein Hagel Pedersen funnet død. Det blir funnet en kraftig overdose sovemedisin i blodet. Sjubarnsmoren, som han har to barn med, var den siste som var sammen med han på hotellet.

– Hun har hatt et fast forbrytersk forsett om å ta livet av Hagel Pedersen, og dette oppsto minst ett år før han døde, sier aktor.

Aktor Ragnhild Helgesen mener tiltalte har vært kalkulert, og at hun har planlagt drapet på ekssamboeren lang tid i forveien. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Påtalemyndigheten mener tiltalte har planlagt drapet, og at en annen ekskjæreste var «prøvekanin» året i forveien. Hun er tiltalt for å dopet ned vedkommende tre ganger.

– Vi kan jo merke oss at tiltalte ikke har forsøkt å dope han ned etter at Hagel Pedersen er død. Det tyder på at hun testet ut de ulike midlene og virkningene på han.

Aktor mener tiltalte også utførte et mislykka drapsforsøk på barnefaren ett år i forveien. Han anmeldte henne da for neddoping.

Øystein Hagel Pedersen ble funnet død med store mengder zolpidem i blodet. Foto: Politiet

Skal ha involvert ekskjæresten hele dagen

Det har kommet frem i retten at forholdet mellom Hagel Pedersen og den 58 år gamle ekskjæresten hennes var dårlig. Tiltalte var inne til avhør etter det mistenkelige dødsfallet på First Hotel:

– Hun har sagt i avhør at ekskjæresten sto og venta og henta henne etter at hun var på hotellet. Men det er ikke riktig. Han var på nattevakt. Hun har også brukt hans kort til å kjøpe det som mest sannsynlig er drapsvåpnet, sier Helgesen.

Sjubarnsmorens ekssamboer ble funnet død på et hotellrom i 2014. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Aktor mener kvinnen sørget for at ekskjæresten ble svært involvert denne lørdagen, og at hun har forsøkt å lede sporene tilbake til han:

Politiet mener hun ordnet det slik at ekskjæresten var tilstede da Hagel Pedersen kom hjem til henne.

Politiet mener hun brukte kortet hans til å forsøke å kjøpe vitaminkapsler på Sørlandssenteret.

Hun brukte ekskjærestens telefon til å ringe Hagel Pedersen flere ganger denne lørdagen. Han har aldri tidligere ringt mannen.

Hun fortalte politiet i avhør at ekskjæresten sto og ventet på henne i en bil etter at hun hadde vært på hotellet med Hagel Pedersen. Han var på jobb.

Mannens følger selv saken, men vil ikke si noe før en eventuell ankesak er over. Bistandsadvokat Anne Rita Meberg mener det som har kommet frem i retten tyder på at tiltalte har forsøkt å legge spor etter ekskjæresten:

– Det er mye som tyder på dette, og hvis dette er tilfellet, er det hårreisende, sier Meberg.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, mener det er ingenting som bygger opp under at hun skal ha planlagt noe som helst.