Aktor: – Tiltalen er endret fra forsettlig til overlagt drap

– Tiltalen som nå går på to overlagte drap har en strafferamme på maksimalt 21 års fengsel, med en minstetid på 10 år, sier statsadvokat Leif Aleksandersen. – Det ligger også forbehold om forvaring.

Han opplyser at det er bevisene som er fremlagt i løpet av den to måneder lange rettssaken som har gjort at tiltalen endres.

Aktor Leif Aleksandersen starter prosedyren i dag, og er trolig ikke ferdig før onsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener det kan bevises at 43-åringen har planlagt drapet på sin far Øyvind Terje Olsen i 2002 og far til to av hennes barn, Øystein Hagel Pedersen i 2014. I tillegg skal hun har dopet ned en annen ekskjæreste tre ganger.

Aktor skal starte sin prosedyre i tirsdag. I dag har sakkyndig psykiater Magne Tauler vitnet.

Sterke psykopatiske trekk - ikke psykotisk

– Hun har sterke psykopatiske trekk, sier Tauler.

Han forteller at han forsøkte å hilse på tiltalte i fengselet da han skulle starte sitt arbeide, men hun ville ikke snakke med han.

– Vi har basert våre konklusjoner på dokumentasjon.

Sakkyndig psykiater Magne Tauler mener tiltalte har psykopatiske trekk, og at hun ikke har vært psykotisk. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Rettspsykiaterne har konkludert med at tiltalte lider av ustabil boarderline personlighetsforstyrrelse, dyssosial personlighetsforstyrrelse og paranoid personlighetsforstyrrelse.

– Tiltalte antas ikke å være psykotisk hverken da hendelsene skjedde, eller da rettspsykiaterne undersøkte henne, sier Tauler. Hun hadde ikke en betydelig psykisk lidelse, og var ikke utilregnelig, ifølge konklusjonen.

Pillene fløt på nattbordet der Øystein Hagel Pedersen ble funnet død 6. april 2014. Ifølge tiltalen dopet kvinnen han ned, og deretter kvalte han med puta. Foto: Politiet

Undercoveragent: Hun hadde flere på lista

I løpet av rettssaken har flere vitner fortalt at de har blitt truet på livet av kvinnen. Både barnevernsansatte, barnefedre, tidligere kjærester og familiemedlemmer.

En undercoveragent infiltrerte livet hennes i over tre år. I et hemmelig lydopptak fra 2016 sier tiltalte til agenten at hun har tre personer til hun skal ta livet av før hun selv kan dø. To barnevernsansatte og den siste barnefaren.

Denne mannen har tidligere vitnet, og sa da at han var livredd for sitt liv dersom kvinnen slipper ut igjen. Hjemme hos tiltalte fant politiet en lapp der kristiansanderens navn var skrevet gjentatte ganger med «opp-ned-kors» rundt. Det sto «hjertet svikter», «hjerteinfarkt», «kraftig skade». Mannen kommer fra en familie med nettopp hjerteproblemer.

Forsvarer Olav Sylte har kjempet hardt for å få agenten fjernet som vitne, men uten å lykkes.

43-åringen har nektet å forklare seg for politiet etter at hun ble siktet, og har heller ikke ønsket å forklare seg i retten. Hun nekter straffskyld etter tiltalen, og hevder hun er uskyldig i de to dødsfallene.