– Jeg mener han kjører på Daisy og den andre kvinnen. Han stanser og går ut av bilen. Han får panikk, snur og kjører hjem igjen, sier aktor Hellek Rue.

I dag holdt aktor sin avslutningsprosedyre i saken som starta 2. november i Lister tingrett.

En 22 år gammel mann står tiltalt for å ha kjørt på og drept franske Daisy May Tran i fylla.

Han er tiltalt for å ha forlatt Tran og den hardt skadde venninna hennes i hjelpeløs tilstand på en grusvei på Snartemo i Hægebostad natt til 2. juni i fjor. Venninna er fremdeles sterkt plaget.

– Det er ingen formildende omstendigheter. Det er en alvorlig sak med tragiske følger. Tiltalte har ikke medvirket til å oppklare saken, sier aktor.

Aktor Hellek Rue mener det ikke er noe tvil om at rett gjerningsperson er tiltalt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Aktor mener han skal dømmes til tre år og tre måneders fengsel.

– Når han ser jentene, så er det åpenbart at de har et stort behov for helsehjelp. Han skal klart dømmes for brudd på helsehjelpen.

Tiltalt for å ha drept Daisy: – Jeg hadde drukket en del sprit Daisy May Tran døde på en grusvei på Snartemo natt til 2. juni 2019. En 22-åring fra distriktet er tiltalt for å ha kjørt på henne og venninna. Foto: Privat

Grov uaktsomhet

– Han har utvist grov uaktsomhet, og det er grunn til sterk bebreidelse, sier aktor.

Den maksimale strafferammen for uaktsomt drap er seks år. Men aktor sier rettspraksis ikke ligger på dette nivået i denne saken.

– Det er få slike «hit and run»-saker å støtte seg på fra tidligere dommer, sier aktor Hellek Rue.

Aktor begrunner vurderingen om grov uaktsomhet med flere forhold.

22-åringen var kraftig berusa, han kjørte fort og bilen hadde en rekke mangler.

Ifølge sakkyndige, skal han ha hatt en promille på mellom 1,6 og 2,4.

– Han setter seg i bilen berusa. Han kjører i høy hastighet på en smal, svingete mørk grusvei, sier aktor Hellek Rue.

Aktor trekker også frem at tiltalte visste det var fest i området, og burde tenkt på at det kunne være folk på veien.

Det var nedlangt kjøreforbud på bilen:

– Det var påvist feil med bremser, dekkene var blanke og det var feil på hovedlysene.

Husker ikke at han kjørte flere mil

Aktor mener det ikke er tvil om at tiltalte er den eneste som kan festes til åstedet.

Den tiltalte 22-åringen har fastholdt at han ikke husker noe.

Han var på en fest i nabokommunen Åseral, og ble kjørt hjem til sin egen bolig klokka halv tre. Det eneste han sier han husker, er at han la på nytt laken på senga, og sovna.

Han sier han ikke husker annet enn at han våkna av at mora ringte han 8.30 neste morgen.

Politiet mener derimot han dro på en ny fest. At han tok bilen sin og kjørte i fylla to-tre mil til familiens hytte på Snartemo der det også var fest.

Selv sier han at han ikke har noe minne om dette i det hele tatt. I retten har tiltalte sagt at han også tidligere har kjørt i fylla, og fått blackout.

Han var innom venner for å høre om de hadde sprit like før han kjørte til Snartemo.

For å komme til hytta, måtte han kjøre inn Urestadveien, som er en blindvei.

Men han kom seg aldri til hyttefesten, ifølge politiet.

– Jeg mener han kjørte på dem rundt 03.27. Da har han også en kraftig pulsøkning, sier aktor.

Målinger viser at tiltalte kjørte i høy fart hjemover.

Vitner og digitale bevis

Det er få spor på åstedet. Hverken DNA eller hjulspor.

Politiets bevis knytter seg til digitale spor og vitner. Det er funnet samme understellsmasse under tiltaltes bil, som på ofrenes klær.

– Funn av understellsmasse viser at begge har vært under bilen, sier Rue.

Mobilen til tiltalte var kobla til bilens Bluetooth, så politet mener han kan følges sekund for sekund.

Han hadde også på seg ei pulsklokke som har vært viktig for påtalemyndigheten.

En nabo har forklart at han så en bil kjøre inn Urestadveien like før halv fire, og at den kjørte ut igjen kort tid etter.

Vennene har reist et lite minnested der Daisy ble funnet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Hardt for familien

– Jeg tenker det er loven som bestemmer hvordan han skal dømmes. Jeg får uansett ikke tilbake dattera mi. Det er veldig hardt å følge saken, sier far til avdøde Daisy,

Dang Nguyen Tran bor på hotell i Farsund, og har hver dag ringt hjem til familien i Frankrike. Da har han gitt kona rapport om hva som har kommet frem.

Han sier han har tilgitt tiltalte, som ikke har erkjent straffskyld.

Dang Nguyen Tran har siden 2. november fulgt saken. Han savner sin avdøde datter. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– For meg betyr det ikke så mye hvor lang straffen er, men at han blir straffet. Det viktige er at han ikke gjør dette igjen. At ikke andre må oppleve det samme som oss.

Det samme sier kvinnen som ble hardt skadet.

– Jeg bebreider han ikke for at han kjørte på oss, men for at han forlot oss der.

Selv nekter han altså straffskyld i saken.

– Jeg registrerer aktors påstand, men jeg vil fremdeles legge ned krav om frifinnelse, sier tiltaltes forsvarer Berit Knudsen.

Hun mener politiets beviser ikke holder.