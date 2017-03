AKT satser på hybridbusser

Agder Kollektivtrafikk (AKT) satser på miljøvennlig bussdrift i Kristiansand fra sommeren 2018

– Det er viktig for oss, bådemed tanke på lokal forurensning, og ikke minst at kollektivtrafikken i Kristiansand-regionen blir fossilfri så raskt som mulig, sier administrerende direktør Siv Wiken i AKT.

– Da tenker vi oss at bussene går på elektrisitet eller diesel - eller kombinasjonen elektrisitet og biodiesel, som er et enda bedre alternativ, sier Siv Wiken.

To rene elbusser

I tillegg til at nesten 70 prosent av alle bussene i Kristiansandsområdet kan bli hybridbusser neste sommer, ønsker AKT også å satse på to rene elbusser. De har lagt inn ønske om to elbusser i anbudsrunden som nå er ute, selv om elbusser fortsatt er dyre i innkjøp og drift.

– Rene elbusser er fortsatt under utprøving. Alle prosjekter er støttet av staten. De er dyre å bruke, og har en dyr infrastruktur. Men teknologien utvikler seg raskt, og fra sommeren 2018 håper vi på to linjer med elbusser, sier Wiken.

Hun forsikrer at det ikke vil stanse der.

– Det er klart at vi vil satse videre og ha en gradvis elektrifisering av bytrafikken i Kristiansand fremover. Vi må bare ikke kjøpe så dyr teknologi nå at vi ikke har råd til å opprettholde og videreutvikle tilbudet, sier hun.

Ifølge Wiken er Kristiansand verken blant de beste eller verste i klassen når det dreier seg om grønn bussdrift.

– Det er flere prøveprosjekter som pågår nå. Elbussene begynner å bli relativt driftssikre, men fortsatt dyre. Men teknologien utvikler seg raskt, så om få år tror jeg elbusser er hyllevare og også vil være rimelige å anskaffe, sier Wiken.

Ikke slutten på miljøsatsingen

Selv om alle de 140 bussene i Kristiansand skal byttes ut i løpet av 2018 – og kun to av de nye bussene er rene elbusser understreker Wiken at dette slett ikke er slutten på miljøsatsingen.

UI løpet av årene som kommer håper de på stadig flere elbusser i Kristiansandsområdet. I tillegg vil bussene som fortsatt bruker diesel etter 2018, vil bruke den mest miljøvennlige dieselen.

– Euro 6-diesel løser langt på vei lokalforurensingenen. Men utfordringen er at det fortsatt er diesel, og den er ikke fossilfri. Derfor ber vi om hybridbusser på metrolinjer og andre bynære linjer, sier Wiken.

I løpet av juni håper AKT å ha på plass kontrakter på de nye bussene.