Aksjonsgrupper viser makt: Hevder sosiale medier trumfer politikerne

– Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og regjeringen har nå vist at de lytter sterkt til Facebook-grupper. De lytter mer til dem enn til det kommunestyrene har sagt, sier politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus.

Han mener det er oppsiktsvekkende at Facebook-aksjonistene har hatt så stor påvirkningskraft i saken om oppsplitting av Kristiansand.

– Beslutningen om en folkeavstemning viser at det som skjer i sosiale medier er av enorm betydning, mener redaktøren.

Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Kunne ikke sitte stille

Kommunestriden i Kristiansand skaper raseri og splittelse - og samler folk om aksjonsgrupper på Facebook.

– Antallet øker for hvert minutt, sier Sigurd Berg Aasen i gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

I skrivende stund er hans aksjonsgruppe størst blant de stridende. Den oppstod før kommunesammenslåingen i 2020, og har nå rundt 3.600 følgere.

Denne uka kom motstanderne på banen med en ny Facebook-gruppe kalt «Ja til Søgne i Kristiansand».

– Vi kunne ikke sitte stille. Vi ville komme med et alternativt syn, sier Karl Wilhelm Strandvik. Han er administrator for siden.

Puster den gamle gruppa i nakken

Den nye Facebook-gruppa, som vil beholde storkommunen, har på kort tid fått stor oppslutning. To og et halvt døgn etter at den ble dannet har den 3300 følgere.

– Jeg har sjekket, og de fleste bor i Søgne, forsikrer Strandvik.

Fortsetter utviklingen i samme tempo har de to gruppene snart like mange medlemmer som det var innbyggere i gamle Søgne kommune.

Ifølge Wikipedia hadde tidligere Søgne kommune 11.582 innbyggere før sammenslåingen i 2020.

De to aktivistene samler meningsfeller hver time. For begge har engasjementet i saken blitt en fulltidsjobb. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

– Ofret for Facebook-aksjoner

Beslutningen om en folkeavstemning i Søgne og Songdalen kom etter et innbyggerinitiativ om at de skal bli egne kommuner igjen.

Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen mener forutsigbarheten til kommunene trues når pressegrupper på nett får stor makt.

– Jeg tror det vil være positivt for kommunene å ha en viss forutsigbarhet, og ikke bli ofret for Facebook-aksjoner.

Tror de har flest på sin side

Sigurd Berg Aasen i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» mener deres syn har størst oppslutning.

– To av tre meningsmålinger viser at vi har flest med på vår side. Det vil gjenspeile seg den dagen vi skal ha folkeavstemning, sier han.

Han mener sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand har vært en skandale, men påpeker at det skal være rom for ulike syn.

Karl Strandvik er overbevist om at flertallet i tidligere Søgne kommune støtter å bli i Kristiansand.

Han ønsker å treffe kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Han (Gjelsvik red. an.) må forstå hvilken prosess han har satt i gang. Og hva det medfører av usikkerhet for enkeltmennesker. Det blir en ørkenvandring politisk og administrativt. Jeg tror ikke han forstår hva han har gjort, sier Strandvik.