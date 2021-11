– Jeg er veldig glad, sier Omar til sin far på telefon.

Han er i flyet, på vei hjem til pappa og vennene i klassen.

I Arendal har en bekymra pappa Ahmad Wali Kaumi venta i to måneder.

– Jeg er veldig glad, for familien min har endelig kommet til Doha i Qatar. De landet der i halv åtte tida i går kveld.

Det har vært en tung høst for afghaneren, som har bodd i Norge i 20 år.

LETTET: Ahmad Wali Kaumi kan endelig puste lettet ut. Han har ventet i to måneder på å få familien hjem til Arendal. Foto: Espen Bierud / NRK

I over to måneder har hans kone og to barn vært fast i Afghanistan.

De var på besøk hos syke besteforeldre da Taliban tok kontroll over landet.

Samtidig var også Kaumis far, mor og søster i Afghanistan for å feire bryllup.

Ingen av de seks klarte å komme seg ut.

Nå er familien fløyet ut av landet.

– Dette har vært hardt for både meg og min lillebror. Vi har ventet lenge på dem, sier Kaumi.

Rund 15 norske statsborgere var med på flyet til Doha i Qatar. Her fra køen inn på flyet. Foto: privat

Glad utenriksminister

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekrefter at rundt 15 norske statsborgere er på vei til Norge.

– Jeg er veldig glad vi har kunnet hjelpe en gruppe nordmenn ut av Afghanistan, sier hun.

Flere nordmenn har ytret ønske om hjelp fra norske myndigheter til å komme seg ut av Afghanistan. Det har ikke vært lett fordi flyplassen i Kabul fortsatt er stengt for kommersielle flyginger.

De som nå har reist, dro med en spesialflyvning i regi av staten Qatar, som har etablert en luftbro mellom Kabul og Doha.

De norske statsborgerne inkluderer barnefamilier, og samtlige har en etnisk tilknytning til Afghanistan.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), er glad for at de har kunnet hjelpe norske statsborgere ut fra Afghanistan. Foto: ROGER SEVRIN BRULAND / NRK

– Må vurdere sikkerheten selv

Det er Utenriksdepartementet som har tilrettelagt for at norske statsborgere fikk benytte seg av flyet til Qatar.

Huitfeldt sier de jobber med å hjelpe flere ut, men at de ikke er sikre på hvordan mulighetene vil bli for det framover.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten til de reisende. Den må de vurdere selv, sier Huitfeldt.

Ahmad Wali Kaumi i Arendal sier han endelig kan puste lettet ut.

Han håper å få familien hjem i løpet av denne eller neste uke.