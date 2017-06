Agder-fylkene sier nei til matopplæring i SFO

Aust- og Vest-Agder er de eneste fylkeskommunene som ikke har en egen kursansvarlig for ansatte i barnehage og SFO.

Nasjonal leder for «Fiskesprell» Kari-Anne Johansen synes det er helt uforståelig at Sørlandet ikke benytter seg av tilbudet.

– Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor de ikke er med, men de har ikke takket ja til tilbudet, forteller Johansen.

«Fiskesprell» er Helsedirektoratets eget opplæringsprogram som gir ansatte praktisk og gratis kursing i sunn skolematlaging.

Vil ha med Agder

NRK har de siste dagene avdekket at det serveres mye dårlig ferdigmat på SFOene på Sørlandet, og at det er avhengig av ildsjeler om maten er sunn.

Nasjonal leder for «Fiskesprell» Kari-Anne Johansen forstår ikke hvorfor Sørlandet ikke vil ha kurs i matlaging i SFO. Foto: Ørjan Bertelsen

Leder for «Fiskesprell» Johansen sier de ønsker å få Agder med i opplæringen slik som resten av landet.

– Det er en del av oppdraget vårt å gi dem hjelp både i forhold til å følge retningslinjene, og for å gi opplæring rundt barnehage, SFO, og skole som en helsefremmende arena og den viktige rollen de som jobber der har. Vi vil veldig gjerne ha med Agder-fylkene videre, sier Johansen.

Men i Agder har man ikke prioritert SFO som spesifikt område.

Seksjonsleder for næringsutvikling i Vest-Agder fylkeskommune, Steinar Eilertsen sier de har fokusert på å bli et såkalt programfylke for folkehelse. Fokuset er ikke på SFO-mat, men barn og unges psykiske helse.

– Kommunene ønsket at vi skulle prøve å bli programfylke i det nasjonale folkehelseprogrammet som startet i år. Vi prioriterte derfor ressursene på det og gledelig nok så fikk vi det. Her har kommunene stor mulighet dersom de ønsker og mener at fylket skal prioritere å knytte denne tematikken til dette folkehelseprogrammet, sier Eilertsen.

Enkelt er bra

I Telemark har kostholdsprogrammet «Fiskesprell» hatt stor betydning, sier folkehelserådgiver Jorunn Borge Westhrin.

Folkehelserådgiver Jorunn Borge Westhrin har ansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Foto: Eva Susanne Drugg / Telemark fylkeskommune

– Jeg tror det betyr utrolig mye. Vi bruker det som et kurs, for å få på plass retningslinjene for mat i skolen. Det stopper ikke med kurs, vi følger dem videre og hjelper dem å utarbeide ukemenyer. Det er viktig for å få på plass et variert og sunt kosthold, forteller Westhrin.

Kvitteringer fra de største SFOene i Kristiansand, Grimstad og Farsund, viser at det går i mye pølser, pizza og pasta.

Det er ingen som oppfyller Helsedirektoratets retningslinjer når det gjelder fisk, og anbefalingene om å droppe ferdigprodukter blir ikke fulgt.

Alle Telemark-kommunene skal nå ha SFO-meny som er helt etter Helsedirektoratets retningslinjer, og Kragerø er først ut.

– Det skal utvides fra høsten til Bø og Bamble kommuner, og så videre. Vi jobber oss gjennom Telemark, avslutter folkehelserådgiveren.