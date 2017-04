Advarer mot tyver i påsken

De siste dagene og ukene har politiet mottatt en del bekymringsmeldinger om såkalte «døvstumme» selgere og tiggere fra beboere i Aust-Agder.

Politiet skriver i en pressemelding at de frykter dette er kriminelle som planlegger innbrudd i løpet av påska.

På jakt etter tomme hus

– Vi frykter at dette er mobile vinningskriminelle som er ute og utfører en rekognosering for å finne passende boliger som står tomme eller vil stå tomme i påsken, for å så komme tilbake og slå til mot boligene, sier politistasjonssjef ved Grimstad politistasjon, Terje Gundersen.

De anbefaler naboer å passe på hverandres hus og melder fra om mistenkelig atferd i området.

– Vi oppfordrer folk til å være litt ekstra årvåkne i sitt nabolag og gjerne melde i fra til politiet dersom de ser eller får besøk av dørselgere, som fremstår på en måte som vekker mistanke eller gir en dårlig magefølelse, sier Gundersen.

Politiet undersøker et åsted etter et innbrudd under påska i fjor. Foto: NRK

– Ikke legg ut ferien på sosiale ferien

Politiet har følgende råd for å unngå å komme hjem til ribbede hus: