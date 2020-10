Advarer mot nytt svindelforsøk

– Vi må dessverre konstatere at vår merkevare nok en gang brukes i et svindelforsøk, sier pressekontakt i Elkjøp Nordic Kristian Willanger.

De var ikke klar over den nye svindelen før NRK tok kontakt.

Etter å ha fått oversendt bilder, er det ikke tvil.

– Dette er ikke sendt ut fra Elkjøp, sier Willanger.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp Nordic Kristian Willanger, sier det er beklagelig at kundenes tillit misbrukes på denne måten. Foto: Elkjøp

«Ukas heldige vinnere»

Svindelforsøket starter med en SMS, som antyder at mottakeren har vunnet noe.

Klikker man på lenken, kommer man til en side med Elkjøps logo.

Der er det en liste over «ukas heldige vinnere», som er nevnt med navn.

Svarer man på noen spørsmål om Elkjøp, får man velge én av to premier. Det er en Samsung S20 eller en MacBook Air.

Det eneste man må betale er noen kroner i frakt.

Dermed blir man bedt om å legge inn kortnummer og CCV-kode.

– Det er som å gi fra seg lommeboka, sier Willanger.

Man kan velge mellom to premier, som i butikk koster en betydelig sum. Foto: Skjermdump fra svindel

Tapper kontoen

Det er nettopp kortopplysningene svindlerne er ute etter, sier Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis).

Ifølge ham brukes opplysningene til å tappe kontoen for et engangsbeløp eller flere mindre beløp.

Ved flere mindre beløp har mottakeren akseptert vilkår om å abonnere på en tjeneste.

– Det kan det tolkes til å være innenfor loven. Små beløp øker også sjansen for at en anmeldelse blir henlagt, sier Sandland.

Han forteller at alle svindlere spiller på tillit, fristelser og frykt: Tillit fordi de utgir seg for å være et seriøst firma, fristelser fordi de lover premier og frykt fordi man har en frist på å svare.

I denne svindelen er det en klokke som teller ned.

– Nedtellingen bør få alle alarmklokker til å ringe, sier Sandland.

Han har ikke tall på hvor mange som blir svindlet, men sier at det er mange.

En klokke viser hvor lang tid man har igjen på å svare. Foto: Skjermdump fra svindel

Vanskelig å stoppe

Sandland sier det er veldig vanskelig å stoppe slike svindler.

– Teleoperatører blokkerer fortløpende nummer som sender ut slike meldinger, men svindlerne er like raske med å komme opp med nye numre.

Han sier det eneste de kan gjøre er å øke bevisstheten om at dette er en vanlig svindelmetode.

Forbrukerrådet kan heller ikke gjøre noe, bekrefter jurist Caroline Skarderud.

– Vi kan ikke behandle saker mot ukjente selskap, sier hun.

Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), sier det eneste de kan gjøre er å øke folks bevissthet om slike svindler og gjøre dem klar over at svindlerne er ute etter kortopplysninger. Foto: Jan Tore Verstad/NorSIS

– Se etter detaljer

Willanger i Elkjøp råder folk til å være skeptiske til henvendelser på SMS, E-post og sosiale medier, samt å se etter detaljer som kan avsløre at det er en svindel.

– I dette tilfellet er det nettadressen, sier han.