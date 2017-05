Advarer gravide mot å bruke snus

Legene Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso har dokumentert at snusbruk blant gravide i Agder ble doblet i en treårsperiode. I dag får de Legeforeningens pris for forebyggende medisin. Bruk av snus er bl.a. forbundet med økt risiko for dødfødsel.