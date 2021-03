– Jeg gjør dette på grunn av adrenalinkicket. Det er gøy å være litt gal i hodet, sier Ådne Gyland (20) fra Kvinesdal i Agder.

I hele desember hoppet han hver eneste helg. Da var det ingen is. Etterhvert som isen kom fikk han for seg at det hadde vært gøy å hoppe gjennom isen også.

I starten var tanken at han kunne sage et stort hull og «dødse» fra brua og ned i hullet.

– Da jeg kjørte forbi sist uke var isen veldig tynn. «Nå er det sikkert mulig å hoppe gjennom den», tenkte jeg.

Ådne spurte faren om lov. Etter at han hadde sjekket isen og kastet noen småstein for å se om de gikk gjennom fikk han klarsignal.

Dermed hoppet han fra brua og sju meter ned på den cirka 0,5 centimeter tykke isen.

– Du må blokke ut alle tanker om at det kan være farlig. Du må bare samle hendene over hodet så du ikke får så vondt, sier 20-åringen.

Temperaturen i vannet var omtrent en plussgrad. I lufta var det tre minusgrader.

DODSING-MOBILVIDEO-090321-1-1-SL Du trenger javascript for å se video.

Startet fra små høyder

Han beskriver logisk nok landingen som hardere enn vanlig.

Bortsett fra et sår på beinet og diverse kutt da han tok seg gjennom isen på vei til land, gikk hoppet fint.

Vil du anbefale andre å gjøre det samme?

– Nei, ikke i det hele tatt. Da bør du i alle fall være hundre prosent sikker på at du klarer det. Selv begynte jeg i det små med å hoppe fra små høyder. Hvis du aldri har gjort sånt før bør du ikke prøve på det.

Ådne Gyland har selv «dødset» i ett års tid. Da han fylte 20 år i desember feiret han dagen med å utføre 20 hopp.

Det høyeste han har hoppet fra er 12 meter.

– Trolig blir dette det eneste hoppet jeg gjør gjennom isen.

Ådne Gyland synes det er gøy å gjøre ting som ikke andre gjør. Å hoppe gjennom isen er en av tingene. Foto: Privat

Dødsing Ekspandér faktaboks Egen «stupestil» som skal ha oppstått på Frognerbadet på slutten av 1960-tallet.

Stupestilen innebærer å kaste seg utfor 10-meteren med kroppen i vannrett x-formasjon og holde den så lenge som mulig, for å krøke seg sammen rett før vannflaten brytes. Kilde: Det Internasjonale Dødseforbundet

– En trend

Dødsing blir kalt en ekstremsport.

På Sørlandet er det nå et voksende miljø. Mye på grunn av festivalen Sup & Stup i Lillesand.

Festivalsjef Bjørnar Heldal får litt blandede følelser når han ser is-hoppet til Ådne.

– Det er tydeligvis en trend i miljøet å dra sporten enda lenger. Umiddelbart ser det dritkult ut, men det er fort gjort å slå seg i svime på den harde isen, advarer Heldal.

Christoffer Friis Ribe har «dødset» i mange år og gjort det bra i konkurranser. Han forstår godt at det er fristende å gjøre et stup gjennom isen.

– Det er en video som muligens kan gå viralt i verden. Mange gjør mye for å få litt «fame», men når du hopper gjennom isen med kroppen, er det fare for så mye mer enn bare selve dødsingen, sier han.