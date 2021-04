– Det er noen som mener det er uforsvarlig, men det er jeg sterkt uenig, sier Gunnar Adolf Aanesland.

Gjennom jobben i Aaneslands fabrikker, som blant annet produserer flaggstenger, har han flere ganger kjørt med lang last på biltaket. Det har skjedd både på E18 og på smale veier i boligfelt.

Han sier han følger loven til punkt og prikke.

– Alle kan kjøre med 12 meter udelt gods på taket, men det kan ikke stikke ut mer enn én meter foran bilen. I tillegg må man være nøye med å feste godt og sørge for god merking.

Selv om han er skråsikker i sin sak, er det ikke alltid politiet er enige.

Direktør i Aaneslands fabrikker Gunnar Adolf Aanesland, sier det ikke er noen som kan si noe på at en flaggstang stikker ut flere meter bak bilen så lenge stangas lengde ikke er mer enn 12 meter. Foto: Jon Gelius / NRK

Ba politiet google reglene

Aanesland forteller at politiet har stoppet ham flere ganger.

Sist gang var for fire måneder siden. Da måtte han be dem google reglene, før de lot ham kjøre videre.

For andre som ikke har satt seg like godt inn i reglene, kan utfallet bli annerledes.

I mars mistet to bilister førerkortet på grunn av kjøring med flaggstang på biltaket.

Den ene kjørte med en flaggstang som stakk for langt ut foran. Den andre med en stang som var for lang.

En søndag i mars ble en mann i 60-årene stoppet med denne flaggstanga på E18. Han mistet førerkortet. Foto: Politiet

Fraråder det

Både Statens vegvesen og politiet medgir at det er lov å frakte en flaggstang på inntil 12 meter på biltaket så lenge man følger reglene og kjører ekstra aktsomt.

Likevel frarådes det. Det begrunnes med grunnregelen for all trafikk, som handler om at alle skal ferdes hensynsfullt og varsomt for å ikke skade, hindre eller forstyrre annen trafikk.

– En 12 meter lang flaggstang oppå en privatbil, vil gi et veldig langt utstikk bak, som fort kan treffe noe i en sving, sier sjef for Utrykningspolitiet Steven Hasseldal.

Kjøreskolelærer Anders Golin Glendrange er også skeptisk.

– Det kan være til fare for andre kjøretøy eller fotgjengere. Bare tenk på når du svinger. Hvis du svinger til høyre, vil stanga komme langt ut til venstre.

– Kan du treffe noen?



– Ja visst kan du det. Og det er jo du som fører som har ansvar for at kjøringen er trygg og ikke til sjenanse for andre, som det står i loven.

Kjøreskolelærer Anders Golin Glendrange sier han har sett mye rar frakt i trafikken og nevner folk som bare har surret litt bånd rundt lasten og holder på den med hånda mens de kjører. Foto: Lars Eie / NRK

– Sveiper ikke med meg hekken til naboen

Aanesland ved flaggfabrikken mener det handler om å kjøre forsiktig.

– Det er ikke sånn at jeg sveiper med meg hekken og tørkestativet til naboen liksom.

Han påpeker også at det er viktig å følge med i trafikken.

– Jeg må for eksempel passe på at det ikke kommer noen som ikke ser meg.

Ifølge ham har bedriften kjørt flaggstenger i tre generasjoner uten at det har skjedd noen store ulykker.

– Vi har hatt noen små uhell, men igjen – man må bare følge med, sier han.