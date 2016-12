«Urd» skyller over Sørlandet

Foreløpig har politiet fått inn få meldinger om skader på eiendommer i Agder, men operasjonsleder Miriam Stausland sier det trolig vil ta seg opp ut over kvelden. Bildet er tatt på Dvergsnestangen i Kristiansand hvor et tre veltet over en campingvogn.