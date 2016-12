«Tor» har sin fjerde jul i fengsel

– På julaften blir vi låst inne på cella klokka kvart over sju om kvelden. Da blir det å sitte å se på TV alene. Det er ganske tragisk, sier «Tor».

Mannen tidlig i førtiårene, er en av 44 innsatte som må tilbringe jula i Kristiansand fengsel.

Fjerde jul i fengsel

«Tor» soner en straff for vinningskriminalitet. Dette er femte gang han sitter inne og fjerde gang han må være i fengsel i julehøytiden.

– Det er ikke som å være ute og kunne gå i gatene og kjenne på julestemningen. Her er jeg lukket vekk fra familie og samfunnet for øvrig, og jeg har mistet friheten min, sier han.

Tor vet at det er en del av straffen og skjønner at det må være sånn.

Han har vært i fengselet i noen måneder nå, og har funnet tonen med andre innsatte. For Tor er livet i fengsel verst om kvelden, når han må gå på cella og døra låses bak ham.

– Det er da man får kjenne på ensomheten, sier han.

På cella blir også mye tid til å tenke. Tor tenker mye på dem han har såret underveis, på familien som bekymrer seg for ham og som er glad i ham.

Tross ensomhet og tankekjør, mener Tor at han klarer seg ganske bra.

«Tor» og de andre innsatte på domsavdelingen i Kristiansand fengsel, er klarert for å ha fellesskap med andre. Om kvelden må de imidlertid være alene på cella. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Trekker igjen gardinene

Kristiansand fengsel ligger i de to øverste etasjene på politihuset midt i sentrum av sørlandsbyen. Fra vinduene i cellene i øverste etasje, er det god utsikt over byen. Den er imidlertid ikke så populær.

– De aller fleste trekker for gardinene på cella så de ikke skal bli minnet om livet utenfor fengselet og den friheten som finnes der, sier daglig leder i Kristiansand fengsel, Harald Tønnesen.

Daglig leder i Kristiansand fengsel, Harald Tønnesen. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Mange av de innsatte er menn med familie og barn. For dem kan julen bli ekstra vanskelig.

– Det er tøft for mange, men vi prøver å legge til rette for dem som er klarert for det, kan få litt mer besøk i jula, sier Tønnesen.

Tor har imidlertid valgt å ikke ha så mye besøk.

– Det er vondt når familien kommer hit. Atmosfæren blir helt feil, sier han.

Litt julestemning

I fellesrommet der de innsatte kan være til faste tider, står et pyntet juletre.

Ifølge fengselsleder Tønnesen, prøver ledelsen å legge til rette for at de innsatte skal få en så grei jul som det er mulig å få i fengsel. Det blir litt bedre og litt mer mat.

Fengselspresten skal ha julegudstjeneste og frivillige organisasjoner og menigheter bidrar med sang og musikk og kommer gaver.

– Slike ting er med på å gjøre tilværelsen litt bedre for dem som er her, sier Tønnesen.

Om Tor hadde vært en fri mann nå, hadde han dratt til hytta på Hovden, og feiret jul sammen med familien der. Det kan han ikke.