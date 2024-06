• Skolefravær er et økende problem i Norge, men det er vanskelig å få oversikt over nasjonale tall da kommunene registrerer dette på ulike måter.

• Prosjektet "Skoleporten" er et unikt tilrettelagt tilbud til elever og familier som rammes av bekymringsfullt skolefravær, og har vist gode resultater.

• En typisk dag ved "Skoleporten" kan innebære at en vernepleier henter eleven hjemme, og deretter kan en tur på kafé, brettspill eller andre aktiviteter stå på timeplanen.

• Kunnskapsministeren bekrefter at det mangler oversikt over denne typen fravær, og har bedt Utdanningsdirektoratet sette i gang tiltak for å håndtere dette.

• En stortingsmelding om bekymringsfullt fravær i 5.-10. trinn skal legges frem til høsten.

• Tinnjønn skole, som driver "Skoleporten", tar selv kostnaden for prosjektet, men det etterlyses en statlig satsing på arbeidet med bekymringsfullt skolefravær.

