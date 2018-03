«Sibirkulda» gir seg, men ingen varme i vente

Den kalde lufta fra Sibir, som har gjort landet usedvanlig kaldt den siste tiden, har begynt å bevege seg østover i verden.

– Jeg vil nok ikke kalle det for «sibirkulde» lenger. Vi har ikke den kalde vinden fra øst som det var for noen dager siden, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen.

Hun understreker at det fortsatt er kaldt i Norge, men at det ikke er like mange steder som kan rapportere om 30 og 40 minusgrader lenger. Nå er det hovedsakelig på Finnmarksvidda og indre strøk av Nord-Norge som har sprengkulde.

Varmen kommer ikke ennå

Bentsen forteller at det har vært uvanlig mye snø denne vinteren, og at snøværet ikke ser ut til å stoppe.

Denne uken kan man forvente snø hver dag på Sørlandet og Østlandet. I Nord-Norge og i innlandet vil det være varierende nedbørsmengder, mens Vestlandet får lite snø.

Felles for alle landsdelene er at det vil være kaldt.

– Vi kan ikke se at det blir langvarig varmt noen steder. Det vil være minusgrader stort sett over alt fremover.

– Vi kan jo håpe at temperaturene vil stige neste uke, men dessverre for dem som ønsker seg mildvær og snøsmelting, så kan vi ikke se noen tegn til det med det første.

Espen Nordahl jobber i NVEs snøskredvarsling. Han anbefaler alle om å sjekke nettsiden Varsom.no om de frykter snøskred. Foto: Privat / Privat

– Vær på vakt

Ifølge vaktleder Espen Nordahl ved Snøskredvarslingen forårsaker snømengdene en landsdekkende snøskredfare. At gradestokken vil vise blå tall denne uken er også et dårlig tegn, mener han.

– Kulde er lite gunstig for et snødekke. Da kan det dannes såkalte «svake lag» i snødekket. Disse er veldig porøse, og kan utvikle seg over tid. Hvis det kommer belastning på disse lagene og de kollapser, kan de skli ut og skape skred.

Nordahl sier at farenivået stort sett er på nivå to over hele Norge, og ber folk om å ikke undervurdere dette varselet.

– Hvis du skal ferdes i fjellet, enten nå eller til påsken, er det viktig å sjekke Varsom.no. Snøskred skjer på nivå 1 til 5, så man bør være på vakt.

Kan øke flomfaren

I dag, mandag, ble det sendt ut syv kulingvarsler. Kysten er preget av sterk vind, og kulingvarslet strekker seg fra Lødingen i Nordland til Lindesnes i Vest-Agder. Ifølge Yr er faregraden økende samtlige steder.

Nordahl forteller at slik vind kan flytte på løs snø, og frakte snøen til mer kritiske steder.

– Tenker vi langt frem i tid, når det begynner å bli vår og mildvær, så skal all denne snøen ned, sier Nordahl som frykter at snøsmeltingen kan føre til økt flomfare.